Рашисти атакували "шахедами" Тернувате на Запоріжжі: поранено чоловіка, здійнялись пожежі
Вдень 14 жовтня 2025 року війська РФ ударили "шахедами" по Тернуватому Запорізького району Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 63-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки.
За даними ОВА, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будинки та господарчі споруди. Виникли пожежі.
"Пораненому чоловікові надається уся необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить невідомо.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль