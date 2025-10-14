Рашисти атакували "шахедами" Тернувате на Запоріжжі: поранено чоловіка, здійнялись пожежі

Вдень 14 жовтня 2025 року війська РФ ударили "шахедами" по Тернуватому Запорізького району Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 63-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки.

За даними ОВА, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будинки та господарчі споруди. Виникли пожежі.

"Пораненому чоловікові надається уся необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить невідомо.

