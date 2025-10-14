РУС
Новости Обстрелы Запорожской области
Рашисты атаковали "шахедами" Терноватое в Запорожской области: ранен мужчина, возникли пожары

шахед атаковал Тернуватое

Днем 14 октября 2025 года войска РФ ударили "шахедами" по Терноватому Запорожского района Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 63-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки.

По данным ОВА, взрывной волной и обломками повреждены дома и хозяйственные постройки. Возникли пожары.

"Раненому мужчине оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Больше информации о вражеской атаке на данный момент не известно.

