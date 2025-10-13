Рашисты атаковали дроном гражданский автомобиль на Запорожье: погибли муж и жена
Российские оккупанты атаковали дроном гражданское авто в Преображенке на Запорожье.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в результате российского удара на месте погиб 53-летний мужчина, его 50-летняя жена умерла от полученных ранений.
