Рашисти атакували дроном цивільне авто на Запоріжжі: загинули чоловік та дружина. ФОТОрепортаж
Російські окупанти атакували дроном цивільне авто у Преображенці на Запоріжжі.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Так, внаслідок російського удару на місці загинув 53-річний чоловік, його 50-річна дружина померла від отриманих поранень.
Згодом у ДСНС оприлюднили фото наслідків ворожої атаки.
