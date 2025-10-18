Ворог тричі вдарив по Запоріжжю: виникло кілька пожеж. ВIДЕО

У ніч проти 18 жовтня російські загарбники атакували Запоріжжя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"Згоріла автівка. Понівечений один з навчальних закладів, пошкоджене дорожнє полотно. На щастя, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Обстріли за добу

Протягом минулої доби окупанти завдали 898 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Малинівці та Новому. А також:

642 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Біленьке, Новоукраїнку, Червонодніпровку, Магдалинівку, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

3 обстріли з РСЗВ завдано по території Новоандріївки, Полтавки та Малинівки.

248 артилерійських ударів завдано по території Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

"Один чоловік поранений внаслідок атаки дрона по Пологівському району. Надійшло 21 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, увечері 16 жовтня у Вознесенівському районі Запоріжжя в підʼїзді багатоповерхівки вибухнула граната. 39-річний чоловік дістав численні осколкові поранення та госпіталізований. За даними поліції, вибух стався через необережне поводження з боєприпасом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакує безпілотниками: у Черкасах та Полтаві пролунали вибухи, у Запоріжжі – загорілася адмінбудівля та заклад освіти. ФОТО (оновлено)