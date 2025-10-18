Враг трижды ударил по Запорожью: возникло несколько пожаров. ВИДЕО

В ночь на 18 октября российские захватчики атаковали Запорожье.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

"Сгорела машина. Повреждено одно из учебных заведений, повреждено дорожное полотно. К счастью, люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Обстрелы за сутки

За минувшие сутки оккупанты нанесли 898 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области.

Войска РФ осуществили 5 авиационных ударов по Малиновке и Новому. А также:

642 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Беленькое, Новоукраинку, Червоноднепровку, Магдалиновку, Приморское, Степное, Гуляйполе, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное;

3 обстрела из РСЗО нанесены по территории Новоандреевки, Полтавки и Малиновки;

248 артиллерийских ударов нанесено по территории Приморского, Степного, Гуляйполя, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

"Один человек ранен в результате атаки дрона по Пологовскому району. Поступило 21 сообщение о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры", - отметил Федоров.

Напомним, вечером 16 октября в Вознесеновском районе Запорожья в подъезде многоэтажки взорвалась граната. 39-летний мужчина получил многочисленные осколочные ранения и госпитализирован. По данным полиции, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с боеприпасом.

