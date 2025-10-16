РУС
Новости Подрыв гранаты
349 2

В центре Запорожья граната взорвалась в подъезде: пострадал мужчина

В центре Запорожья граната взорвалась в подъезде: пострадал мужчина

Вечером 16 октября в Вознесеновском районе Запорожья в подъезде многоэтажки взорвалась граната. 39-летний мужчина получил многочисленные осколочные ранения и госпитализирован. По данным полиции, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с боеприпасом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Запорожской областиинформирует Цензор.НЕТ

"16 октября в 18:40 на спецлинию "102" поступило сообщение о взрыве на лестничной площадке в одном из многоквартирных домов центра города. Вследствие взрыва многочисленные осколочные ранения получил 39-летний местный житель", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали полицейские взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что мужчина нашел гранату. Во время неосторожного обращения боеприпас сдетонировал. Пострадавшего доставили в больницу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Одессит бросил страйкбольные гранаты в компанию под окнами - мужчину госпитализировали и против него открыто дело. ФОТОрепортаж

В рамках досудебного расследования устанавливаются все причины и обстоятельства инцидента.

Обращение к гражданам:

Полиция Запорожской области призывает граждан заботиться о собственной безопасности. В случае обнаружения подозрительного предмета ни в коем случае не трогайте его и сообщайте о находке в Нацполицию или ГСЧС по телефонам 102 или 101.

Напомним, в Лозовой Харьковской области из-за подрыва гранаты два человека получили ранения, один из раненых скончался в больнице.

Автор: 

взрыв (6938) граната (1040) Запорожье (2802) Запорожская область (3657) Запорожский район (300)
То сірниками граються то гранатами - дебілізм
16.10.2025 22:12 Ответить
Мавпа з гранатою і то розумніша, ніж ці відморожені сметуни.
16.10.2025 22:16 Ответить
 
 