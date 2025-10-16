У центрі Запоріжжя граната вибухнула в під’їзді: постраждав чоловік

Увечері 16 жовтня у Вознесенівському районі Запоріжжя в підʼїзді багатоповерхівки вибухнула граната. 39-річний чоловік дістав численні осколкові поранення та госпіталізований. За даними поліції, вибух стався через необережне поводження з боєприпасом.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Запорізькій області, інформує Цензор.НЕТ

"16 жовтня о 18:40 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух на сходовому майданчику в одному із багатоквартирних будинків середмістя. У результаті вибуху чисельні осколкові поранення отримав 39-річний місцевий житель", - йдеться у повідомленні.

На місці події працювали поліцейські вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Попередньо встановлено, що чоловік знайшов гранату. Під час необережного поводження боєприпас здетонував. Постраждалого доставили до лікарні.

В межах досудового розслідування встановлюються усі причини та обставини інциденту.

Звернення до громадян:

Поліція Запорізької області закликає громадян дбати про власну безпеку. У разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не чіпайте його та повідомляйте про знахідку до Нацполіції або ДСНС за телефонами 102 або 101.

Нагадаємо, у Лозовій Харківської області через підрив гранати двоє людей дістали поранення, один із поранених помер у лікарні.