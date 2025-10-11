УКР
Чоловік підірвав гранату під час конфлікту у Лозовій: є загиблий, поранено 17-річного хлопця

У Лозовій вибухнула граната

У Лозовій Харківської області через підрив гранати двоє людей отримали поранення, один із поранених помер у лікарні.

Про це повідомила журналістам речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Увечері 10 жовтня в місті Лозова стався конфлікт між трьома чоловіками. Під час суперечки 48-річний чоловік дістав, ймовірно, гранату РГО, привів її в дію, від’єднавши запобіжну чеку, та кинув у бік опонентів. Унаслідок вибуху поранено 39-річного чоловіка та 17-річного хлопця. 39-річний постраждалий помер у лікарні", - розповіла Чиріна.

За її інформацією, правоохоронці затримали чоловіка, що підірвав гранату.

"Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначила речниця прокуратури.

Кожен день пішли в хід гранати
11.10.2025 15:23 Відповісти
Мда... колись друган пропонував купити ПКМ недорого, а в мене кладовка так забита була всяким хламом, шо я відмовився. Не було де тримати. А зараз думаю - мабудь треба було брати. А друган більше не продає - пішов в депутати регіонального масштабу...
11.10.2025 15:31 Відповісти
З дитинства не довіряю тим РГО та РГН з древніми потрісканими пластиковими запалами.
Свого часу топив ті запали в болоті ящиками ))
Як у цього додіка вона ще дома сама по собі не спрацювала - дивно.
Єдиний варіант - шукати у волонтерів перехідники та вкручувати УЗРГМку. Тоді нормальний агрегат. РГО навіть краща за ефку. Гарантовано уламки, а не так як ефки часто. Навпіл.
11.10.2025 15:37 Відповісти
👍
11.10.2025 15:40 Відповісти
нема чого дойобуватись до військових
11.10.2025 15:50 Відповісти
всяка дічь *********** а потім кричить - мамо,дай циці.ну ***....
11.10.2025 16:11 Відповісти
 
 