Чоловік підірвав гранату під час конфлікту у Лозовій: є загиблий, поранено 17-річного хлопця

У Лозовій Харківської області через підрив гранати двоє людей отримали поранення, один із поранених помер у лікарні.

Про це повідомила журналістам речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Увечері 10 жовтня в місті Лозова стався конфлікт між трьома чоловіками. Під час суперечки 48-річний чоловік дістав, ймовірно, гранату РГО, привів її в дію, від’єднавши запобіжну чеку, та кинув у бік опонентів. Унаслідок вибуху поранено 39-річного чоловіка та 17-річного хлопця. 39-річний постраждалий помер у лікарні", - розповіла Чиріна.

За її інформацією, правоохоронці затримали чоловіка, що підірвав гранату.

"Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначила речниця прокуратури.