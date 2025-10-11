Чоловік підірвав гранату під час конфлікту у Лозовій: є загиблий, поранено 17-річного хлопця
У Лозовій Харківської області через підрив гранати двоє людей отримали поранення, один із поранених помер у лікарні.
Про це повідомила журналістам речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Увечері 10 жовтня в місті Лозова стався конфлікт між трьома чоловіками. Під час суперечки 48-річний чоловік дістав, ймовірно, гранату РГО, привів її в дію, від’єднавши запобіжну чеку, та кинув у бік опонентів. Унаслідок вибуху поранено 39-річного чоловіка та 17-річного хлопця. 39-річний постраждалий помер у лікарні", - розповіла Чиріна.
За її інформацією, правоохоронці затримали чоловіка, що підірвав гранату.
"Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначила речниця прокуратури.
Свого часу топив ті запали в болоті ящиками ))
Як у цього додіка вона ще дома сама по собі не спрацювала - дивно.
Єдиний варіант - шукати у волонтерів перехідники та вкручувати УЗРГМку. Тоді нормальний агрегат. РГО навіть краща за ефку. Гарантовано уламки, а не так як ефки часто. Навпіл.