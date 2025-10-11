РУС
Новости Подрыв гранаты
Мужчина взорвал гранату во время конфликта в Лозовой: есть погибший, ранен 17-летний парень

В Лозовой взорвалась граната

В Лозовой Харьковской области из-за подрыва гранаты два человека получили ранения, один из раненых скончался в больнице.

Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вечером 10 октября в городе Лозовая произошел конфликт между тремя мужчинами. Во время спора 48-летний мужчина достал, вероятно, гранату РГО, привел ее в действие, отсоединив предохранительную чеку, и бросил в сторону оппонентов. В результате взрыва ранены 39-летний мужчина и 17-летний парень. 39-летний пострадавший скончался в больнице", - рассказала Чирина.

По ее информации, правоохранители задержали мужчину, который взорвал гранату.

"Решается вопрос об уведомлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметила пресс-секретарь прокуратуры.

взрыв (6929) граната (1038) Харьковская область (1700) Лозовский район (19) Лозовая (10)
Кожен день пішли в хід гранати
11.10.2025 15:23 Ответить
Мда... колись друган пропонував купити ПКМ недорого, а в мене кладовка так забита була всяким хламом, шо я відмовився. Не було де тримати. А зараз думаю - мабудь треба було брати. А друган більше не продає - пішов в депутати регіонального масштабу...
11.10.2025 15:31 Ответить
З дитинства не довіряю тим РГО та РГН з древніми потрісканими пластиковими запалами.
Свого часу топив ті запали в болоті ящиками ))
Як у цього додіка вона ще дома сама по собі не спрацювала - дивно.
Єдиний варіант - шукати у волонтерів перехідники та вкручувати УЗРГМку. Тоді нормальний агрегат. РГО навіть краща за ефку. Гарантовано уламки, а не так як ефки часто. Навпіл.
11.10.2025 15:37 Ответить
👍
11.10.2025 15:40 Ответить
нема чого дойобуватись до військових
11.10.2025 15:50 Ответить
всяка дічь *********** а потім кричить - мамо,дай циці.ну ***....
11.10.2025 16:11 Ответить
 
 