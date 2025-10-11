Мужчина взорвал гранату во время конфликта в Лозовой: есть погибший, ранен 17-летний парень

В Лозовой Харьковской области из-за подрыва гранаты два человека получили ранения, один из раненых скончался в больнице.

Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вечером 10 октября в городе Лозовая произошел конфликт между тремя мужчинами. Во время спора 48-летний мужчина достал, вероятно, гранату РГО, привел ее в действие, отсоединив предохранительную чеку, и бросил в сторону оппонентов. В результате взрыва ранены 39-летний мужчина и 17-летний парень. 39-летний пострадавший скончался в больнице", - рассказала Чирина.

По ее информации, правоохранители задержали мужчину, который взорвал гранату.

"Решается вопрос об уведомлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметила пресс-секретарь прокуратуры.