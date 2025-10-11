Мужчина взорвал гранату во время конфликта в Лозовой: есть погибший, ранен 17-летний парень
В Лозовой Харьковской области из-за подрыва гранаты два человека получили ранения, один из раненых скончался в больнице.
Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вечером 10 октября в городе Лозовая произошел конфликт между тремя мужчинами. Во время спора 48-летний мужчина достал, вероятно, гранату РГО, привел ее в действие, отсоединив предохранительную чеку, и бросил в сторону оппонентов. В результате взрыва ранены 39-летний мужчина и 17-летний парень. 39-летний пострадавший скончался в больнице", - рассказала Чирина.
По ее информации, правоохранители задержали мужчину, который взорвал гранату.
"Решается вопрос об уведомлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметила пресс-секретарь прокуратуры.
Свого часу топив ті запали в болоті ящиками ))
Як у цього додіка вона ще дома сама по собі не спрацювала - дивно.
Єдиний варіант - шукати у волонтерів перехідники та вкручувати УЗРГМку. Тоді нормальний агрегат. РГО навіть краща за ефку. Гарантовано уламки, а не так як ефки часто. Навпіл.