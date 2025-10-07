Одесит кинув страйкбольні гранати у компанію під вікнами - чоловіка госпіталізували і проти нього відкрито справу. ФОТОрепортаж

Одесит на вулиці Єврейській кинув страйкбольні гранати в компанію, яка нібито шуміла під його вікнами вночі, але сам опинився в лікарні. Слідчі кваліфікували його дії як хуліганство.

Сам кинув гранату - сам і постраждав

Попередньо встановлено, що 58-річний місцевий житель посварився із групою осіб, які нібито шуміли під його вікнами. Під час конфлікту чоловік вийшов на вулицю і кинув у бік компанії кілька страйкбольних гранат. Сам він унаслідок вибуху й зазнавав поранення. З осколковим пораненням гомілки чоловіка госпіталізували медики.

Інші учасники інциденту не постраждали.

Поліцейські вилучили 5 страйкбольних гранат

Співробітники територіального підрозділу поліції вилучили уламки гранат та гранату, яка не здетонувала. Крім того, в ході невідкладного обшуку за місцем мешкання правопорушника, слідчі вилучили ще п’ять аналогічних гранат.

Поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Встановлюються усі обставини події.

Правоохоронці наголошують, що використання піротехніки у період воєнного стану заборонено, і закликають громадян бути свідомими та відповідальними.










