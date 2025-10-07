УКР
Одесит кинув страйкбольні гранати у компанію під вікнами - чоловіка госпіталізували і проти нього відкрито справу. ФОТОрепортаж

Одесит на вулиці Єврейській кинув страйкбольні гранати в компанію, яка нібито шуміла під його вікнами вночі, але сам опинився в лікарні. Слідчі кваліфікували його дії як хуліганство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція Одещини.

Сам кинув гранату - сам і постраждав

Попередньо встановлено, що 58-річний місцевий житель посварився із групою осіб, які нібито шуміли під його вікнами. Під час конфлікту чоловік вийшов на вулицю і кинув у бік компанії кілька страйкбольних гранат. Сам він унаслідок вибуху й зазнавав поранення. З осколковим пораненням гомілки чоловіка госпіталізували медики.

Інші учасники інциденту не постраждали.

Також дивіться: Служба безпеки затримала безробітне подружжя, яке на замовлення РФ готувало теракт в Одесі. ФОТО

Поліцейські вилучили 5 страйкбольних гранат

Співробітники територіального підрозділу поліції вилучили уламки гранат та гранату, яка не здетонувала. Крім того, в ході невідкладного обшуку за місцем мешкання правопорушника, слідчі вилучили ще п’ять аналогічних гранат.

Поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Встановлюються усі обставини події.

Також дивіться: Водій кинув гранату в маршрутку через конфлікт із колегою у Києві. ФОТОрепортаж

Правоохоронці наголошують, що використання піротехніки у період воєнного стану заборонено, і закликають громадян бути свідомими та відповідальними.

Конфлікт у центрі Одеси: місцевий житель підірвав страйкбольну гранату та поранив себе
граната (825) конфлікт (466) Одеса (5640) Одеська область (3530) Одеський район (322)
Кинув собі під ноги? *********? - шось пішло не так
07.10.2025 20:47 Відповісти
58 років, а він так і не розуміє правела поводження навіть з піротенікою.
Кинув із за укриття і лише в осіб які мають захист на вразливі місця тіла.
По типу: окуляри і мінімальний захист обличчя, ну і авже ж не під ноги.
Мені на майдані подібний подарунок кацапів мусорам прилетів під ногу.
Черевику швах, але він захистив, та прям під коліно війшов уламок.
Добре що було холодно і крім штанів мав термуху з штучною ватою, а так могло і артеріїї порізати.
07.10.2025 20:55 Відповісти
Компанія під вікнами, проводжала свого друга в ТЦК, на медкомісію??
07.10.2025 20:59 Відповісти
58-річний місцевий житель ... ну , зрозуміло
07.10.2025 21:06 Відповісти
Майже пенс, майже вождь сметунів.
07.10.2025 21:09 Відповісти
 
 