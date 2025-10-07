Одессит бросил страйкбольные гранаты в компанию под окнами - мужчину госпитализировали и против него открыто дело. ФОТОРЕПОРТАЖ
Одессит на улице Еврейской бросил страйкбольные гранаты в компанию, которая якобы шумела под его окнами ночью, но сам оказался в больнице. Следователи квалифицировали его действия как хулиганство.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила полиция Одесской области.
Сам бросил гранату - сам и пострадал
Предварительно установлено, что 58-летний местный житель поссорился с группой лиц, которые якобы шумели под его окнами. Во время конфликта мужчина вышел на улицу и бросил в сторону компании несколько страйкбольных гранат. Сам он вследствие взрыва получил ранения. С осколочным ранением голени мужчину госпитализировали медики.
Другие участники инцидента не пострадали.
Полицейские изъяли 5 страйкбольных гранат
Сотрудники территориального подразделения полиции изъяли обломки гранат и гранату, которая не сдетонировала. Кроме того, в ходе неотложного обыска по месту жительства правонарушителя следователи изъяли еще пять аналогичных гранат.
Полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Правоохранители отмечают, что использование пиротехники в период военного положения запрещено, и призывают граждан быть сознательными и ответственными.
Кинув із за укриття і лише в осіб які мають захист на вразливі місця тіла.
По типу: окуляри і мінімальний захист обличчя, ну і авже ж не під ноги.
Мені на майдані подібний подарунок кацапів мусорам прилетів під ногу.
Черевику швах, але він захистив, та прям під коліно війшов уламок.
Добре що було холодно і крім штанів мав термуху з штучною ватою, а так могло і артеріїї порізати.