Одессит бросил страйкбольные гранаты в компанию под окнами - мужчину госпитализировали и против него открыто дело. ФОТОРЕПОРТАЖ

Одессит на улице Еврейской бросил страйкбольные гранаты в компанию, которая якобы шумела под его окнами ночью, но сам оказался в больнице. Следователи квалифицировали его действия как хулиганство.

Сам бросил гранату - сам и пострадал

Предварительно установлено, что 58-летний местный житель поссорился с группой лиц, которые якобы шумели под его окнами. Во время конфликта мужчина вышел на улицу и бросил в сторону компании несколько страйкбольных гранат. Сам он вследствие взрыва получил ранения. С осколочным ранением голени мужчину госпитализировали медики.

Другие участники инцидента не пострадали.

Полицейские изъяли 5 страйкбольных гранат

Сотрудники территориального подразделения полиции изъяли обломки гранат и гранату, которая не сдетонировала. Кроме того, в ходе неотложного обыска по месту жительства правонарушителя следователи изъяли еще пять аналогичных гранат.

Полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Правоохранители отмечают, что использование пиротехники в период военного положения запрещено, и призывают граждан быть сознательными и ответственными.









