843 4

Одессит бросил страйкбольные гранаты в компанию под окнами - мужчину госпитализировали и против него открыто дело. ФОТОРЕПОРТАЖ

Одессит на улице Еврейской бросил страйкбольные гранаты в компанию, которая якобы шумела под его окнами ночью, но сам оказался в больнице. Следователи квалифицировали его действия как хулиганство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила полиция Одесской области.

Сам бросил гранату - сам и пострадал

Предварительно установлено, что 58-летний местный житель поссорился с группой лиц, которые якобы шумели под его окнами. Во время конфликта мужчина вышел на улицу и бросил в сторону компании несколько страйкбольных гранат. Сам он вследствие взрыва получил ранения. С осколочным ранением голени мужчину госпитализировали медики.

Другие участники инцидента не пострадали.

Также смотрите: Служба безопасности задержала безработных супругов, которые по заказу РФ готовили теракт в Одессе. ФОТО

Полицейские изъяли 5 страйкбольных гранат

Сотрудники территориального подразделения полиции изъяли обломки гранат и гранату, которая не сдетонировала. Кроме того, в ходе неотложного обыска по месту жительства правонарушителя следователи изъяли еще пять аналогичных гранат.

Полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Также смотрите: Водитель бросил гранату в маршрутку из-за конфликта с коллегой в Киеве. ФОТОрепортаж

Правоохранители отмечают, что использование пиротехники в период военного положения запрещено, и призывают граждан быть сознательными и ответственными.

Конфликт в центре Одессы: местный житель взорвал страйкбольную гранату и ранил себя

граната (1034) конфликт (851) Одесса (8047) Одесская область (3864) Одесский район (306)
Кинув собі під ноги? *********? - шось пішло не так
07.10.2025 20:47 Ответить
58 років, а він так і не розуміє правела поводження навіть з піротенікою.
Кинув із за укриття і лише в осіб які мають захист на вразливі місця тіла.
По типу: окуляри і мінімальний захист обличчя, ну і авже ж не під ноги.
Мені на майдані подібний подарунок кацапів мусорам прилетів під ногу.
Черевику швах, але він захистив, та прям під коліно війшов уламок.
Добре що було холодно і крім штанів мав термуху з штучною ватою, а так могло і артеріїї порізати.
07.10.2025 20:55 Ответить
Компанія під вікнами, проводжала свого друга в ТЦК, на медкомісію??
07.10.2025 20:59 Ответить
58-річний місцевий житель ... ну , зрозуміло
07.10.2025 21:06 Ответить
 
 