Водитель бросил гранату в маршрутку из-за конфликта с коллегой в Киеве. ФОТОрепортаж
В Дарницком районе Киева утром 6 октября на автоплощадке частного перевозчика произошел взрыв гранаты.
Об этом сообщили в полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
По предварительным данным, 59-летний водитель бросил боевую гранату "Ф-1" в сторону маршрутного такси, которое выезжало на маршрут. Пострадавших нет, но транспортное средство получило повреждения.
Как сообщили правоохранители, мужчина ранее имел проблемы с законом и временно работал в компании. Свои действия он объяснил желанием напугать коллегу, с которым находился в конфликте.
Полиция задержала злоумышленника на месте происшествия и изъяла фрагменты гранаты. Ему сообщили о подозрении по статьям о хулиганстве и незаконном обращении с боеприпасами.
Досудебное расследование завершено, обвинительный акт передали в суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
один бьет велосипедиста, этот кидает гранату ....Тот случай когда из за невозможности аргументировать словами в ход идут кулаки оружие. Это общество больно.
Сам закон про дозвіл на носіння приховано короткоствольної зброї, вже б багато зробив би для того, аби в тому числі і таких випадків не було.
Хто зна, може в маршрутці хтось сидить з "короткостволом" , і коли той гранатокидач подумає про намір кинути гранату в маршрутку, то якщо трохи є клепки, зрозуміє що може з маршрутки йому у відповідь в макітру прилетіти дуже неприємний фізичний об'єкт, і той гранатокидач, скоріше за все не наважиться зробити те, що він зробив в цьому випадку, та і строк не отримав би.