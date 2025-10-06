Водитель бросил гранату в маршрутку из-за конфликта с коллегой в Киеве. ФОТОрепортаж

В Дарницком районе Киева утром 6 октября на автоплощадке частного перевозчика произошел взрыв гранаты.

Об этом сообщили в полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, 59-летний водитель бросил боевую гранату "Ф-1" в сторону маршрутного такси, которое выезжало на маршрут. Пострадавших нет, но транспортное средство получило повреждения.

Как сообщили правоохранители, мужчина ранее имел проблемы с законом и временно работал в компании. Свои действия он объяснил желанием напугать коллегу, с которым находился в конфликте.

Полиция задержала злоумышленника на месте происшествия и изъяла фрагменты гранаты. Ему сообщили о подозрении по статьям о хулиганстве и незаконном обращении с боеприпасами.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт передали в суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

