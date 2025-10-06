РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11363 посетителя онлайн
Новости Фото Подрыв гранаты
2 745 11

Водитель бросил гранату в маршрутку из-за конфликта с коллегой в Киеве. ФОТОрепортаж

В Дарницком районе Киева утром 6 октября на автоплощадке частного перевозчика произошел взрыв гранаты.

Об этом сообщили в полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

В Киеве водитель бросил гранату в маршрутку из-за конфликта с коллегой

По предварительным данным, 59-летний водитель бросил боевую гранату "Ф-1" в сторону маршрутного такси, которое выезжало на маршрут. Пострадавших нет, но транспортное средство получило повреждения.

Как сообщили правоохранители, мужчина ранее имел проблемы с законом и временно работал в компании. Свои действия он объяснил желанием напугать коллегу, с которым находился в конфликте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Растяжку с боевой гранатой обнаружили в лесном массиве на Киевщине. ФОТО

полиция
полиция
полиция

Полиция задержала злоумышленника на месте происшествия и изъяла фрагменты гранаты. Ему сообщили о подозрении по статьям о хулиганстве и незаконном обращении с боеприпасами.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт передали в суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взорвал гранату на Львовщине: задержан 43-летний мужчина, - Нацполиция. ФОТО

полиция
полиция

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

граната (1034) Киев (26185)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
*******? - з гранатою?
показать весь комментарий
06.10.2025 12:07 Ответить
показать весь комментарий
06.10.2025 12:08 Ответить
что в головах у этих полудурков ?

один бьет велосипедиста, этот кидает гранату ....Тот случай когда из за невозможности аргументировать словами в ход идут кулаки оружие. Это общество больно.
показать весь комментарий
06.10.2025 12:11 Ответить
показать весь комментарий
06.10.2025 12:22 Ответить
я не хочу бути чоловіком. Особливо як цей ...з гранатою
показать весь комментарий
06.10.2025 12:25 Ответить
Точно - короткоствол захистить від гранати. А чоловік, якому щоб бути чоловіком необхідна вогнепальна зброя, - це якийсь недочоловік.
показать весь комментарий
06.10.2025 12:45 Ответить
На мій погляд.
Сам закон про дозвіл на носіння приховано короткоствольної зброї, вже б багато зробив би для того, аби в тому числі і таких випадків не було.
Хто зна, може в маршрутці хтось сидить з "короткостволом" , і коли той гранатокидач подумає про намір кинути гранату в маршрутку, то якщо трохи є клепки, зрозуміє що може з маршрутки йому у відповідь в макітру прилетіти дуже неприємний фізичний об'єкт, і той гранатокидач, скоріше за все не наважиться зробити те, що він зробив в цьому випадку, та і строк не отримав би.
показать весь комментарий
06.10.2025 13:10 Ответить
Что вы хотите. Результаты войны. Как говорила моя тётя"а ****.."
показать весь комментарий
06.10.2025 12:25 Ответить
59 років і ходить з гранатою? Страшно жити в такому суспільстві.
показать весь комментарий
06.10.2025 13:24 Ответить
Налякав? Тепер можна і в тюрму..
показать весь комментарий
06.10.2025 13:27 Ответить
 
 