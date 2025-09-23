РУС
Растяжку с боевой гранатой обнаружили в лесном массиве на Киевщине. ФОТО

Саперы обезвредили боевую гранату РГД-5, установленную на растяжке и закрепленную на дереве в лесном массиве Бучанского района Киевской  области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Спасатели напоминают: в случае обнаружения подозрительных предметов не следует самостоятельно их осматривать или перемещать. Немедленно сообщите о находке по номеру "101".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взорвал гранату на Львовщине: задержан 43-летний мужчина, - Нацполиция. ФОТО

боевая граната в Киевской области
боевая граната в Киевской области

