Растяжку с боевой гранатой обнаружили в лесном массиве на Киевщине. ФОТО

Саперы обезвредили боевую гранату РГД-5, установленную на растяжке и закрепленную на дереве в лесном массиве Бучанского района Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Спасатели напоминают: в случае обнаружения подозрительных предметов не следует самостоятельно их осматривать или перемещать. Немедленно сообщите о находке по номеру "101".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взорвал гранату на Львовщине: задержан 43-летний мужчина, - Нацполиция. ФОТО



