Растяжку с боевой гранатой обнаружили в лесном массиве на Киевщине. ФОТО
Саперы обезвредили боевую гранату РГД-5, установленную на растяжке и закрепленную на дереве в лесном массиве Бучанского района Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Спасатели напоминают: в случае обнаружения подозрительных предметов не следует самостоятельно их осматривать или перемещать. Немедленно сообщите о находке по номеру "101".
