Взорвал гранату на Львовщине: задержан 43-летний мужчина, - Нацполиция. ФОТО
Полицейские задержали 43-летнего жителя Львовского района, который 21 сентября бросил гранату на улице в селе Зимняя Вода.
Об этом сообщили в полиции Львовщины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, взрыв повредил окна одного из домов, автомобиль и ограждение, однако никто из людей не пострадал. После инцидента мужчина сбежал, но правоохранители установили его местонахождение и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
По факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.
Сейчас правоохранители выясняют мотивы злоумышленника и происхождение гранаты.
