Оккупант подорвал себя гранатой при приближении украинского FPV-дрона. ВИДЕО
Операторы FPV-дронов 18-й Славянской бригады Национальной гвардии Украины провели успешную ночную операцию по выявлению и уничтожению российских военных. Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты дронов с помощью тепловизора обнаружили вражескую пехоту на одном из направлений.
В одном из эпизодов видно, как российский военный пытается подорвать себя гранатой во время приближения дрона. Вследствие точечных ударов в целом были ликвидированы пять российских военных.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Александр Иванов #442761
показать весь комментарий16.09.2025 23:37 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Олег #590959
показать весь комментарий16.09.2025 23:39 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий16.09.2025 23:51 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
MD_DB
показать весь комментарий17.09.2025 00:38 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль