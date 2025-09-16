Оккупант подорвал себя гранатой при приближении украинского FPV-дрона. ВИДЕО

Операторы FPV-дронов 18-й Славянской бригады Национальной гвардии Украины провели успешную ночную операцию по выявлению и уничтожению российских военных. Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты дронов с помощью тепловизора обнаружили вражескую пехоту на одном из направлений.

В одном из эпизодов видно, как российский военный пытается подорвать себя гранатой во время приближения дрона. Вследствие точечных ударов в целом были ликвидированы пять российских военных.

