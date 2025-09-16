РУС
Оккупант подорвал себя гранатой при приближении украинского FPV-дрона. ВИДЕО

Операторы FPV-дронов 18-й Славянской бригады Национальной гвардии Украины провели успешную ночную операцию по выявлению и уничтожению российских военных. Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты дронов с помощью тепловизора обнаружили вражескую пехоту на одном из направлений.

В одном из эпизодов видно, как российский военный пытается подорвать себя гранатой во время приближения дрона. Вследствие точечных ударов в целом были ликвидированы пять российских военных.

Также смотрите: ВСУ остановили и уничтожили штурмовую группу россиян на мотоциклах. ВИДЕО

Ай молодца зекономив заряд для наступного кідара.
16.09.2025 23:37
Неправильные у них инструкции, гранату нужно прикладывать не к груди или под голову а между ног, так надежнее))
16.09.2025 23:39
На московії в мухосранську, воно не могло само здохнути, пішло з *******, убивати Мирних Українців, дивлячись на приблуд95!!
16.09.2025 23:51
Не нада, я сам)
17.09.2025 00:38
 
 