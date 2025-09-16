ВСУ остановили и уничтожили штурмовую группу россиян на мотоциклах. ВИДЕО
Украинские военные 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго уничтожили группу оккупантов, которые пытались атаковать позиции ВСУ на мотоциклах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, врага удалось остановить благодаря инженерным заграждениям, установленным на вероятном маршруте движения. После потери транспорта россияне остались без скорости и маневренности. Это сделало их легкой мишенью для украинских пехотинцев и операторов ударных БПЛА 2-го механизированного батальона "Онуків Адольфівни": штурмовая группа оккупантов была полностью уничтожена. Всего ликвидировано пять мотоциклистов противника.
Топ комментарии
+5 Az AZLK
показать весь комментарий16.09.2025 17:33 Ответить Ссылка
+4 віктор федорович #394174
показать весь комментарий16.09.2025 17:45 Ответить Ссылка
+3 Тонка червона лінія
показать весь комментарий16.09.2025 18:18 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Гарний спосіб це мінування дистанційно , коли буде вистачати дронів. В кущах камера ( їй набагато меньше потрібно енергії аніж моторчикам "карлсона") а на відстані вибухівка з вражаючими елементами ( як "МОН") направленої дії. Або термобар чи зв'язка гранат 💪🍋
👾🥁🥁🥁🥁🥁
Полковник із ОТУ - Fill, Netolerantniy zigomet
СПешки заселяють населені пункти, які перетворюються на фортеці.
Українські дрони перетворили нічні маршрути ворога на мінні пастки - https://t.me/Ukraine_365News/108681 відео показує руйнівний ефект: БПЛА скидають міни з датчиками руху - підрив піхоти відбувається автоматично.
Так, один із найефективніших підрозділів безпілотників ЗСУ впровадив нову схему дистанційного мінування: міни скидають уночі з дронів, вони прилітають у потрібну точку і через датчики зводяться в бойове положення з підходом противника. Серія відеороликів показує важкі ураження російських піхотних груп під час їх пересування.
За спостереженнями OSINT-дослідників, у таких випадках застосовуються міни типу ОЗМ-72, але вже в модифікації з безконтактними датчиками руху "Крапля-2", що реагують на ефект Доплера.
Раніше ОЗМ-72 розраховувалася на ручну установку та розтяжку, що робило її непристосованою для скидання з повітря. Але тепер інженери знайшли спосіб забезпечити і надійну посадку, і дистанційне зведення.
Ключове у цьому новаторстві - два принципові рішення, зазначають спостерігачі:
1. Адаптація міни та способу скидання так, щоб ********* займав працездатне становище при приземленні;
2. Інтеграція безконтактного датчика руху, який спрацьовує при наближенні саме групи людей та замінює традиційну розтяжку.
На опублікованих кадрах видно, що ефект таких спрацьовувань вражаючий і надзвичайно високий: при вибуху поблизу групи піхоти шансів вижити майже немає.
Відео фіксують численні важкі поранення та ураження особового складу противника.
Чому це важливо?
Дрони тепер не лише ведуть розвідку та завдають прицільних ударів - ними можна "посіяти" ділянки, які стають смертельними пастками для піхоти супротивника.
Можливість несподіваної детонації на "звичайній" перевіреній стежці сильно деморалізує особовий склад і обмежує свободу маневру. Такі методи підвищують ризики для військових, а також створюють складні завдання з розмінування та захисту під час маневрів поблизу фронтових територій.