2 624 14

ВСУ остановили и уничтожили штурмовую группу россиян на мотоциклах. ВИДЕО

Украинские военные 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго уничтожили группу оккупантов, которые пытались атаковать позиции ВСУ на мотоциклах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, врага удалось остановить благодаря инженерным заграждениям, установленным на вероятном маршруте движения. После потери транспорта россияне остались без скорости и маневренности. Это сделало их легкой мишенью для украинских пехотинцев и операторов ударных БПЛА 2-го механизированного батальона "Онуків Адольфівни": штурмовая группа оккупантов была полностью уничтожена. Всего ликвидировано пять мотоциклистов противника.

Смотрите также: Удар БПЛА "Фенікса": минус - трое оккупантов, укрытия, дроны и Starlink. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20564) уничтожение (7925) мотоцикл (100) ВСУ (6908) 66 отдельная механизированная бригада (37)
Топ комментарии
+5
Донатимо, не розслабляємося!!!
Гарний спосіб це мінування дистанційно , коли буде вистачати дронів. В кущах камера ( їй набагато меньше потрібно енергії аніж моторчикам "карлсона") а на відстані вибухівка з вражаючими елементами ( як "МОН") направленої дії. Або термобар чи зв'язка гранат 💪🍋
👾🥁🥁🥁🥁🥁
16.09.2025 17:33 Ответить
16.09.2025 17:33 Ответить
+4
Так от чого зала Верховної Ради пуста, лише опозиція присутня...влада зупиняє та знищує штурмову групу росіян на мотоциклах...
16.09.2025 17:45 Ответить
16.09.2025 17:45 Ответить
+3
@ ЗСУ пустили в хід нову зброю: з'явилося відео підриву піхотних груп РФ

Українські дрони перетворили нічні маршрути ворога на мінні пастки - https://t.me/Ukraine_365News/108681 відео показує руйнівний ефект: БПЛА скидають міни з датчиками руху - підрив піхоти відбувається автоматично.

Так, один із найефективніших підрозділів безпілотників ЗСУ впровадив нову схему дистанційного мінування: міни скидають уночі з дронів, вони прилітають у потрібну точку і через датчики зводяться в бойове положення з підходом противника. Серія відеороликів показує важкі ураження російських піхотних груп під час їх пересування.

За спостереженнями OSINT-дослідників, у таких випадках застосовуються міни типу ОЗМ-72, але вже в модифікації з безконтактними датчиками руху "Крапля-2", що реагують на ефект Доплера.
Раніше ОЗМ-72 розраховувалася на ручну установку та розтяжку, що робило її непристосованою для скидання з повітря. Але тепер інженери знайшли спосіб забезпечити і надійну посадку, і дистанційне зведення.
Ключове у цьому новаторстві - два принципові рішення, зазначають спостерігачі:
1. Адаптація міни та способу скидання так, щоб ********* займав працездатне становище при приземленні;
2. Інтеграція безконтактного датчика руху, який спрацьовує при наближенні саме групи людей та замінює традиційну розтяжку.

На опублікованих кадрах видно, що ефект таких спрацьовувань вражаючий і надзвичайно високий: при вибуху поблизу групи піхоти шансів вижити майже немає.
Відео фіксують численні важкі поранення та ураження особового складу противника.

Чому це важливо?

Дрони тепер не лише ведуть розвідку та завдають прицільних ударів - ними можна "посіяти" ділянки, які стають смертельними пастками для піхоти супротивника.
Можливість несподіваної детонації на "звичайній" перевіреній стежці сильно деморалізує особовий склад і обмежує свободу маневру. Такі методи підвищують ризики для військових, а також створюють складні завдання з розмінування та захисту під час маневрів поблизу фронтових територій.

16.09.2025 18:18 Ответить
16.09.2025 18:18 Ответить
16.09.2025 17:25 Ответить
16.09.2025 17:25 Ответить
Пацикі на моциках без бєнзика
16.09.2025 17:27 Ответить
16.09.2025 17:27 Ответить
16.09.2025 17:33 Ответить
Диванному спецназу це не цікаво, бо як тут владу лайном ****** та й один одного. А хлопці супер!
16.09.2025 17:34 Ответить
16.09.2025 17:34 Ответить
16.09.2025 17:45 Ответить
Це тільки у мене музика луна а відео стоїть на місці.
16.09.2025 17:47 Ответить
16.09.2025 17:47 Ответить
Поясніть діванному експерду, що штурмують ці групи? Пусті села, чи розташування 1-2 наших Воїнів?
16.09.2025 17:52 Ответить
16.09.2025 17:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xSguEFI4fFU&list=RDxSguEFI4fFU&start_radio=1

Полковник із ОТУ - Fill, Netolerantniy zigomet

СПешки заселяють населені пункти, які перетворюються на фортеці.
16.09.2025 18:18 Ответить
16.09.2025 18:18 Ответить
"Як ночние волки в атаку ходили"
16.09.2025 18:17 Ответить
16.09.2025 18:17 Ответить
16.09.2025 18:18 Ответить
Це була гарна мирна угода
16.09.2025 18:25 Ответить
16.09.2025 18:25 Ответить
Хлопцы едут---хлопцы мчаться---полна жопа огурцов-цов-цов-цов!
16.09.2025 18:27 Ответить
16.09.2025 18:27 Ответить
Орки, для них і пісня, в останню путь!!
16.09.2025 18:45 Ответить
16.09.2025 18:45 Ответить
 
 