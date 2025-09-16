ВСУ остановили и уничтожили штурмовую группу россиян на мотоциклах. ВИДЕО

Украинские военные 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго уничтожили группу оккупантов, которые пытались атаковать позиции ВСУ на мотоциклах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, врага удалось остановить благодаря инженерным заграждениям, установленным на вероятном маршруте движения. После потери транспорта россияне остались без скорости и маневренности. Это сделало их легкой мишенью для украинских пехотинцев и операторов ударных БПЛА 2-го механизированного батальона "Онуків Адольфівни": штурмовая группа оккупантов была полностью уничтожена. Всего ликвидировано пять мотоциклистов противника.

Смотрите также: Удар БПЛА "Фенікса": минус - трое оккупантов, укрытия, дроны и Starlink. ВИДЕО