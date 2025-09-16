ЗСУ зупинили та знищили штурмову групу росіян на мотоциклах. ВIДЕО
Українські військові 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго знищили групу окупантів, які намагалися атакувати позиції ЗСУ на мотоциклах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворога вдалося зупинити завдяки інженерним загородженням, встановленим на ймовірному маршруті руху. Після втрати транспорту росіяни залишилися без швидкості та маневровості. Це зробило їх легкою мішенню для українських піхотинців і операторів ударних БпЛА 2-го механізованого батальйону "Онуків Адольфівни" - штурмова група окупантів була повністю знищена. Усього ліквідовано п’ятьох мотоциклістів противника.
Гарний спосіб це мінування дистанційно , коли буде вистачати дронів. В кущах камера ( їй набагато меньше потрібно енергії аніж моторчикам "карлсона") а на відстані вибухівка з вражаючими елементами ( як "МОН") направленої дії. Або термобар чи зв'язка гранат 💪🍋
👾🥁🥁🥁🥁🥁
Полковник із ОТУ - Fill, Netolerantniy zigomet
СПешки заселяють населені пункти, які перетворюються на фортеці.
Українські дрони перетворили нічні маршрути ворога на мінні пастки - https://t.me/Ukraine_365News/108681 відео показує руйнівний ефект: БПЛА скидають міни з датчиками руху - підрив піхоти відбувається автоматично.
Так, один із найефективніших підрозділів безпілотників ЗСУ впровадив нову схему дистанційного мінування: міни скидають уночі з дронів, вони прилітають у потрібну точку і через датчики зводяться в бойове положення з підходом противника. Серія відеороликів показує важкі ураження російських піхотних груп під час їх пересування.
За спостереженнями OSINT-дослідників, у таких випадках застосовуються міни типу ОЗМ-72, але вже в модифікації з безконтактними датчиками руху "Крапля-2", що реагують на ефект Доплера.
Раніше ОЗМ-72 розраховувалася на ручну установку та розтяжку, що робило її непристосованою для скидання з повітря. Але тепер інженери знайшли спосіб забезпечити і надійну посадку, і дистанційне зведення.
Ключове у цьому новаторстві - два принципові рішення, зазначають спостерігачі:
1. Адаптація міни та способу скидання так, щоб ********* займав працездатне становище при приземленні;
2. Інтеграція безконтактного датчика руху, який спрацьовує при наближенні саме групи людей та замінює традиційну розтяжку.
На опублікованих кадрах видно, що ефект таких спрацьовувань вражаючий і надзвичайно високий: при вибуху поблизу групи піхоти шансів вижити майже немає.
Відео фіксують численні важкі поранення та ураження особового складу противника.
Чому це важливо?
Дрони тепер не лише ведуть розвідку та завдають прицільних ударів - ними можна "посіяти" ділянки, які стають смертельними пастками для піхоти супротивника.
Можливість несподіваної детонації на "звичайній" перевіреній стежці сильно деморалізує особовий склад і обмежує свободу маневру. Такі методи підвищують ризики для військових, а також створюють складні завдання з розмінування та захисту під час маневрів поблизу фронтових територій.