ЗСУ зупинили та знищили штурмову групу росіян на мотоциклах. ВIДЕО

Українські військові 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго знищили групу окупантів, які намагалися атакувати позиції ЗСУ на мотоциклах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворога вдалося зупинити завдяки інженерним загородженням, встановленим на ймовірному маршруті руху. Після втрати транспорту росіяни залишилися без швидкості та маневровості. Це зробило їх легкою мішенню для українських піхотинців і операторів ударних БпЛА 2-го механізованого батальйону "Онуків Адольфівни" - штурмова група окупантів була повністю знищена. Усього ліквідовано п’ятьох мотоциклістів противника.

