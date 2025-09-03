УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8772 відвідувача онлайн
Новини Відео Евакуація поранених
2 317 12

Евакуація по-російськи: пораненого окупанта прив’язали скотчем до водія мотоцикла. ВIДЕО

У мережі поширилися кадри, де російського солдата в непритомному стані евакуюють, прив’язавши скотчем до водія мотоцикла. На відео видно, як поранений окупант безвільно хилиться набік у той час, як двоє інших прив'язують його клейкою стрічкою.

Імпровізована "медична допомога" викликала хвилю сарказму в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ. Користувачі у коментарях жартують, що скотч - новий стандарт тактичної медицини РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники показали роботів, які доставляють провізію та проводять евакуацію на фронті. ВIДЕО

поранення (2836) евакуація (2408) мотоцикл (101) медична допомога (119) медична евакуація (8)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Могли б штирями прибити до водія - надійніше
показати весь коментар
03.09.2025 16:49 Відповісти
+2
Ідіот. За ноги привязувати треба і тягнути. Непритомний ж.🤣
показати весь коментар
03.09.2025 16:49 Відповісти
+2
Де швабра? Швабра де?
показати весь коментар
03.09.2025 17:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Могли б штирями прибити до водія - надійніше
показати весь коментар
03.09.2025 16:49 Відповісти
Ідіот. За ноги привязувати треба і тягнути. Непритомний ж.🤣
показати весь коментар
03.09.2025 16:49 Відповісти
Горбата Гора по рузькі

де друга серія цієї еротики ?
вони поженились ?

.
показати весь коментар
03.09.2025 16:53 Відповісти
Це щоб одною кулею одразу двох?
показати весь коментар
03.09.2025 16:57 Відповісти
Ну, все - прапор їх згнобить за "порчу казьоной хформи" !
За горло треба в'язати, за горло !
показати весь коментар
03.09.2025 17:01 Відповісти
"Тупой и еще тупее" )))
показати весь коментар
03.09.2025 17:02 Відповісти
Де швабра? Швабра де?
показати весь коментар
03.09.2025 17:04 Відповісти
Хто хоча б раз у житті їздив верхи, не може не задавати собі питання: як можна прив'язати вершника без голови до коня, щоб вершник не звалився вже через кілька кіньских кроків?
показати весь коментар
03.09.2025 17:08 Відповісти
З цього коротенького відео абсолютно не випливає що сказано в заголовку."Поранений окупант" не прив"язаний,а зв"язаний,він у напівцивільному,ті які колупаються біля мотика в цивільному і взагалі якщо перевозити то простіше посадити обличчям до спини водія і зв"язати руки перед ним.Такі непевні матеріали вважаю лише для ідіотів,тут "хвиля сарказму" може піти в другий бік...
показати весь коментар
03.09.2025 17:12 Відповісти
скоч ще одночасно і виконує роль турнікета для обох.
показати весь коментар
03.09.2025 17:21 Відповісти
Полуживой щит☝️
показати весь коментар
03.09.2025 17:22 Відповісти
Мальчика без маечки распяли на мотоцикле!
показати весь коментар
03.09.2025 18:16 Відповісти
 
 