Евакуація по-російськи: пораненого окупанта прив’язали скотчем до водія мотоцикла. ВIДЕО

У мережі поширилися кадри, де російського солдата в непритомному стані евакуюють, прив’язавши скотчем до водія мотоцикла. На відео видно, як поранений окупант безвільно хилиться набік у той час, як двоє інших прив'язують його клейкою стрічкою.

Імпровізована "медична допомога" викликала хвилю сарказму в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ. Користувачі у коментарях жартують, що скотч - новий стандарт тактичної медицини РФ.

