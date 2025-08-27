Українські захисники показали роботів, які доставляють провізію та проводять евакуацію на фронті. ВIДЕО

Військові 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади показали роботу наземних роботизованих комплексів, які активно застосовуються на Східному напрямку. Як повідомляє Цензор.НЕТ, ці системи виконують бойові завдання у зоні активних дій, зокрема евакуацію поранених, доставку спорядження та підтримку підрозділів без залучення особового складу до небезпечних ділянок.

За словами операторів НРК, техніка працює цілодобово — саме там, де ризик для життя надто високий. Застосування таких комплексів дозволяє зменшити втрати серед військових і підвищити ефективність операцій.

