РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10107 посетителей онлайн
Новости Видео Наземные роботизированные комплексы НРК
896 1

Украинские защитники показали роботов, доставляющих провизию и проводящих эвакуацию на фронте. ВИДЕО

Военные 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады показали работу наземных роботизированных комплексов, которые активно применяются на Восточном направлении. Как сообщает Цензор.НЕТ, эти системы выполняют боевые задачи в зоне активных действий, в частности эвакуацию раненых, доставку снаряжения и поддержку подразделений без привлечения личного состава к опасным участкам.

По словам операторов НРК, техника работает круглосуточно - именно там, где риск для жизни слишком высок. Применение таких комплексов позволяет уменьшить потери среди военных и повысить эффективность операций.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наземный робот уничтожает оккупантов из пулемета на Сумщине: "Роботизированная х#йня стреляет из пулемета". ВИДЕО

Автор: 

эвакуация (2163) техника (1780) робот (64) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (163)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто матиме більше дронів той виграє війну.
показать весь комментарий
27.08.2025 16:47 Ответить
 
 