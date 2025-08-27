Украинские защитники показали роботов, доставляющих провизию и проводящих эвакуацию на фронте. ВИДЕО

Военные 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады показали работу наземных роботизированных комплексов, которые активно применяются на Восточном направлении. Как сообщает Цензор.НЕТ, эти системы выполняют боевые задачи в зоне активных действий, в частности эвакуацию раненых, доставку снаряжения и поддержку подразделений без привлечения личного состава к опасным участкам.

По словам операторов НРК, техника работает круглосуточно - именно там, где риск для жизни слишком высок. Применение таких комплексов позволяет уменьшить потери среди военных и повысить эффективность операций.

