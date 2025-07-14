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Новости Видео Наземные роботизированные комплексы НРК
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Наземный робот уничтожает оккупантов из пулемета на Сумщине: "Роботизированная х#йня стреляет из пулемета". ВИДЕО

Украинские разведчики с помощью наземных роботизированных комплексов уничтожают российских оккупантов.

Видео обнародовала пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Так, на кадрах - применение НРК "Ярость" на фронте в Сумской области.

"Вооруженный пулеметом ПКТ робот преодолевает сложные участки рельефа вместе с поваленными деревьями и воронками от взрывов, демонстрирует стабильную связь в течение движения и передает "картинку" на пункт управления. Добравшись до вражеских позиций, плотным пулеметным огнем уничтожает российских оккупантов. Созданная точка огневого подавления захватчиков позволяет осуществлять маневры другим привлеченным к операции силам и средствам", - отметили в ГУР МО.

В перехватах разговоров оккупантов те жалуются на применение таких комплексов.

Читайте: У России сейчас около 300 баллистических ракет, - ГУР

Автор: 

ликвидация (3825) Сумская область (3457) ГУР (518)


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Топ комментарии
+27
Німці на роботах атакують111 🤣
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14.07.2025 11:17 Ответить
+21
А кацапня досі з нємцамі воює.
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14.07.2025 11:23 Ответить
+19
Рашисти застрягли в другій світовій війні.
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14.07.2025 11:23 Ответить
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Німці на роботах атакують111 🤣
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14.07.2025 11:17 Ответить
Рашисти застрягли в другій світовій війні.
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14.07.2025 11:23 Ответить
Є таке. 😂🤣
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14.07.2025 11:35 Ответить
Отака ***** - муйня зберігає життя солдатів
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14.07.2025 11:21 Ответить
А кацапня досі з нємцамі воює.
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14.07.2025 11:23 Ответить
Нємци !? Мерц,шо ти дєлаєш,прєкраті !
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14.07.2025 11:30 Ответить
Мене, всіх вас захистить тільки Воїн. Український. Озброєний дронами, які ми донатимо. Влада тут ні при чому. І ваш Лідор теж. (ваш, бо я не з 73%) Вони каву п'ють по столицям Європи, і чмокають язиками про їх надпАтужній вклад у стриманні ворога на фронтах. Та як вони закривають небо над містами .... білизною своїх дружин. ****** ніколи не були захисниками. Вони краще українця поставлять перед собою, аби врятувати своє мізерне життя.
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14.07.2025 11:47 Ответить
Добре, ми все зрозуміли, так а сказати що ти хотів?
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14.07.2025 12:08 Ответить
Необхідність в живий силі ніколи не зникне , як ніколи штучний інтеллект не зможе повністтю замінити таких фахівців як програмисти , чи викладачи . Там де требо гнучкий інтеллект ... але , але , але -- ми переживаймо останній час , коли йще на жаль є потреба в сотнях тисяч (чи навіть мілійонах) живої сили ...
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14.07.2025 12:04 Ответить
Для цивільних з дивану важко зрозуміти, що там видно.
Хіба що, ще один дрон зверху з тепловізором висить.
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14.07.2025 12:32 Ответить
Недешева і малоефективна іграшка,адже будь який значно дешевший, літаючий дрон запросто знищить цю малорухливу ціль.На ЛБЗ зараз засилля кацапських дронів,тому дуже дивне відео...
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14.07.2025 12:33 Ответить
не соглашусь потому что я помню первые свадебные мавики и скиды с них ... развивать и этот робот легко сможет херачить дроны
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14.07.2025 12:50 Ответить
Вы правы. Когда-то, даже министр обороны тогдашний говорил, что мавики только для свадеб годятся, а сейчас... Думаю, через пару-тройку лет наземные дроны займут такое же место как и сейчас воздушные.
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14.07.2025 13:30 Ответить
Навідь якщо одного кацапа знищить, то це вже ефективно, головне що український Воїн омине небезпеку поранення, або смерті!
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14.07.2025 14:02 Ответить
якщо з ПКТ то точно німці
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14.07.2025 14:06 Ответить
Що в кацапані в головах - які ще "нємці" ...? Психологи , на форумі , є ...?
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14.07.2025 14:09 Ответить
 
 