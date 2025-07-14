Наземный робот уничтожает оккупантов из пулемета на Сумщине: "Роботизированная х#йня стреляет из пулемета". ВИДЕО
Украинские разведчики с помощью наземных роботизированных комплексов уничтожают российских оккупантов.
Видео обнародовала пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
Так, на кадрах - применение НРК "Ярость" на фронте в Сумской области.
"Вооруженный пулеметом ПКТ робот преодолевает сложные участки рельефа вместе с поваленными деревьями и воронками от взрывов, демонстрирует стабильную связь в течение движения и передает "картинку" на пункт управления. Добравшись до вражеских позиций, плотным пулеметным огнем уничтожает российских оккупантов. Созданная точка огневого подавления захватчиков позволяет осуществлять маневры другим привлеченным к операции силам и средствам", - отметили в ГУР МО.
В перехватах разговоров оккупантов те жалуются на применение таких комплексов.
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Хіба що, ще один дрон зверху з тепловізором висить.