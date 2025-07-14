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Новини Відео Наземні роботизовані комплекси НРК
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Наземний робот знищує окупантів з кулемета на Сумщині: "Роботизированная х#йня стреляет из пулемета". ВIДЕО

Українські розвідники за допомогою наземних роботизованих комплексів знищують російських окупантів.

Відео оприлюднила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Так, на кадрах - застосування НРК "Лють" на фронті в Сумській області.

"Озброєний кулеметом ПКТ робот долає складні ділянки рельєфу разом з поваленими деревами та вирвами від вибухів, демонструє стабільний зв’язок упродовж руху та передає "картинку" на пункт управління. Діставшись ворожих позицій, щільним кулеметним вогнем знищує російських окупантів. Створена точка вогневого подавлення загарбників дозволяє здійснювати маневри іншим залученим до операції силам та засобам", - зазначили в ГУР МО.

У перехопленнях розмов окупантів ті скаржаться на застосування таких комплексів.

Читайте: Росія наразі має близько 300 балістичних ракет, - ГУР

Автор: 

ліквідація (4210) Сумська область (4010) ГУР (598)


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Топ коментарі
+24
Німці на роботах атакують111 🤣
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14.07.2025 11:17 Відповісти
+19
А кацапня досі з нємцамі воює.
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14.07.2025 11:23 Відповісти
+16
Рашисти застрягли в другій світовій війні.
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14.07.2025 11:23 Відповісти
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Німці на роботах атакують111 🤣
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14.07.2025 11:17 Відповісти
Рашисти застрягли в другій світовій війні.
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14.07.2025 11:23 Відповісти
Є таке. 😂🤣
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14.07.2025 11:35 Відповісти
Отака ***** - муйня зберігає життя солдатів
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14.07.2025 11:21 Відповісти
А кацапня досі з нємцамі воює.
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14.07.2025 11:23 Відповісти
Нємци !? Мерц,шо ти дєлаєш,прєкраті !
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14.07.2025 11:30 Відповісти
Мене, всіх вас захистить тільки Воїн. Український. Озброєний дронами, які ми донатимо. Влада тут ні при чому. І ваш Лідор теж. (ваш, бо я не з 73%) Вони каву п'ють по столицям Європи, і чмокають язиками про їх надпАтужній вклад у стриманні ворога на фронтах. Та як вони закривають небо над містами .... білизною своїх дружин. ****** ніколи не були захисниками. Вони краще українця поставлять перед собою, аби врятувати своє мізерне життя.
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14.07.2025 11:47 Відповісти
Добре, ми все зрозуміли, так а сказати що ти хотів?
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14.07.2025 12:08 Відповісти
Необхідність в живий силі ніколи не зникне , як ніколи штучний інтеллект не зможе повністтю замінити таких фахівців як програмисти , чи викладачи . Там де требо гнучкий інтеллект ... але , але , але -- ми переживаймо останній час , коли йще на жаль є потреба в сотнях тисяч (чи навіть мілійонах) живої сили ...
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14.07.2025 12:04 Відповісти
Для цивільних з дивану важко зрозуміти, що там видно.
Хіба що, ще один дрон зверху з тепловізором висить.
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14.07.2025 12:32 Відповісти
Недешева і малоефективна іграшка,адже будь який значно дешевший, літаючий дрон запросто знищить цю малорухливу ціль.На ЛБЗ зараз засилля кацапських дронів,тому дуже дивне відео...
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14.07.2025 12:33 Відповісти
не соглашусь потому что я помню первые свадебные мавики и скиды с них ... развивать и этот робот легко сможет херачить дроны
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14.07.2025 12:50 Відповісти
Вы правы. Когда-то, даже министр обороны тогдашний говорил, что мавики только для свадеб годятся, а сейчас... Думаю, через пару-тройку лет наземные дроны займут такое же место как и сейчас воздушные.
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14.07.2025 13:30 Відповісти
 
 