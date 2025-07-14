Наземний робот знищує окупантів з кулемета на Сумщині: "Роботизированная х#йня стреляет из пулемета". ВIДЕО

Українські розвідники за допомогою наземних роботизованих комплексів знищують російських окупантів.

Відео оприлюднила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Так, на кадрах - застосування НРК "Лють" на фронті в Сумській області.

"Озброєний кулеметом ПКТ робот долає складні ділянки рельєфу разом з поваленими деревами та вирвами від вибухів, демонструє стабільний зв’язок упродовж руху та передає "картинку" на пункт управління. Діставшись ворожих позицій, щільним кулеметним вогнем знищує російських окупантів. Створена точка вогневого подавлення загарбників дозволяє здійснювати маневри іншим залученим до операції силам та засобам", - зазначили в ГУР МО.

У перехопленнях розмов окупантів ті скаржаться на застосування таких комплексів.

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