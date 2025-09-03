РУС
2 609 12

Эвакуация по-русски: раненого оккупанта привязали скотчем к водителю мотоцикла. ВИДЕО

В сети распространились кадры, где российского солдата в бессознательном состоянии эвакуируют, привязав скотчем к водителю мотоцикла. На видео видно, как раненый оккупант безвольно клонится набок в то время, как двое других привязывают его клейкой лентой.

Импровизированная "медицинская помощь" вызвала волну сарказма в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ. Пользователи в комментариях шутят, что скотч - новый стандарт тактической медицины РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские защитники показали роботов, которые доставляют провизию и проводят эвакуацию на фронте. ВИДЕО

Автор: 

Топ комментарии
+6
Могли б штирями прибити до водія - надійніше
03.09.2025 16:49 Ответить
03.09.2025 16:49 Ответить
+3
Ідіот. За ноги привязувати треба і тягнути. Непритомний ж.🤣
03.09.2025 16:49 Ответить
03.09.2025 16:49 Ответить
+2
Де швабра? Швабра де?
03.09.2025 17:04 Ответить
03.09.2025 17:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
03.09.2025 16:53 Ответить
Горбата Гора по рузькі

де друга серія цієї еротики ?
вони поженились ?

.
03.09.2025 16:53 Ответить
03.09.2025 16:53 Ответить
Це щоб одною кулею одразу двох?
03.09.2025 16:57 Ответить
03.09.2025 16:57 Ответить
Ну, все - прапор їх згнобить за "порчу казьоной хформи" !
За горло треба в'язати, за горло !
03.09.2025 17:01 Ответить
03.09.2025 17:01 Ответить
"Тупой и еще тупее" )))
03.09.2025 17:02 Ответить
03.09.2025 17:02 Ответить
Хто хоча б раз у житті їздив верхи, не може не задавати собі питання: як можна прив'язати вершника без голови до коня, щоб вершник не звалився вже через кілька кіньских кроків?
03.09.2025 17:08 Ответить
03.09.2025 17:08 Ответить
З цього коротенького відео абсолютно не випливає що сказано в заголовку."Поранений окупант" не прив"язаний,а зв"язаний,він у напівцивільному,ті які колупаються біля мотика в цивільному і взагалі якщо перевозити то простіше посадити обличчям до спини водія і зв"язати руки перед ним.Такі непевні матеріали вважаю лише для ідіотів,тут "хвиля сарказму" може піти в другий бік...
03.09.2025 17:12 Ответить
03.09.2025 17:12 Ответить
скоч ще одночасно і виконує роль турнікета для обох.
03.09.2025 17:21 Ответить
03.09.2025 17:21 Ответить
Полуживой щит☝️
03.09.2025 17:22 Ответить
03.09.2025 17:22 Ответить
Мальчика без маечки распяли на мотоцикле!
03.09.2025 18:16 Ответить
03.09.2025 18:16 Ответить
 
 