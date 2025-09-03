Эвакуация по-русски: раненого оккупанта привязали скотчем к водителю мотоцикла. ВИДЕО

В сети распространились кадры, где российского солдата в бессознательном состоянии эвакуируют, привязав скотчем к водителю мотоцикла. На видео видно, как раненый оккупант безвольно клонится набок в то время, как двое других привязывают его клейкой лентой.

Импровизированная "медицинская помощь" вызвала волну сарказма в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ. Пользователи в комментариях шутят, что скотч - новый стандарт тактической медицины РФ.

