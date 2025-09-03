2 609 12
Эвакуация по-русски: раненого оккупанта привязали скотчем к водителю мотоцикла. ВИДЕО
В сети распространились кадры, где российского солдата в бессознательном состоянии эвакуируют, привязав скотчем к водителю мотоцикла. На видео видно, как раненый оккупант безвольно клонится набок в то время, как двое других привязывают его клейкой лентой.
Импровизированная "медицинская помощь" вызвала волну сарказма в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ. Пользователи в комментариях шутят, что скотч - новый стандарт тактической медицины РФ.
Топ комментарии
+6 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий03.09.2025 16:49 Ответить Ссылка
+3 liwimta
показать весь комментарий03.09.2025 16:49 Ответить Ссылка
+2 Николай Водяной #461390
показать весь комментарий03.09.2025 17:04 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
де друга серія цієї еротики ?
вони поженились ?
.
За горло треба в'язати, за горло !