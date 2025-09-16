Удар БПЛА "Фенікса": минус - трое оккупантов, укрытия, дроны и Starlink. ВИДЕО

Пилоты пограничного подразделения "Фенікс" продолжают эффективно уничтожать силы врага с воздуха.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы БПЛА ликвидировали трех оккупантов, четыре укрытия, два вражеских беспилотника и два терминала Starlink. Эти результаты были обнародованы на страницах подразделения в соцсетях.

"Россияне передвигаются малыми пехотными группами и пытаются "закопаться" под землю там, куда ступила их нога. Впрочем наши ребята уничтожают все укрытия врага, его пехоту и электрооборудование", - добавили украинские военные в описании к видео.

Также смотрите: Дроны "Хартії" достают врага на "зеленке", в блиндажах и "норах". ВИДЕО