Удар БПЛА "Фенікса": минус - трое оккупантов, укрытия, дроны и Starlink. ВИДЕО
Пилоты пограничного подразделения "Фенікс" продолжают эффективно уничтожать силы врага с воздуха.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы БПЛА ликвидировали трех оккупантов, четыре укрытия, два вражеских беспилотника и два терминала Starlink. Эти результаты были обнародованы на страницах подразделения в соцсетях.
"Россияне передвигаются малыми пехотными группами и пытаются "закопаться" под землю там, куда ступила их нога. Впрочем наши ребята уничтожают все укрытия врага, его пехоту и электрооборудование", - добавили украинские военные в описании к видео.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дмитро Михайловський
показать весь комментарий16.09.2025 17:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль