Дроны "Хартии" достают врага на зеленке, в блиндажах и "норах". ВИДЕО
Украинские защитники продолжают уничтожать врага на самых горячих направлениях фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры успешной боевой работы обнародовала в соцсетях 13-я бригада НГУ "Хартия".
Записи демонстрируют, как ударные дроны обнаруживают и поражают оккупантов в отдаленных укрытиях - среди густых деревьев, блиндажей и подземных убежищ, созданных врагом.
"Начало недели - время зарядиться боевым настроем", - отмечают военные в описании к видео.
