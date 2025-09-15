Дроны "Хартии" достают врага на зеленке, в блиндажах и "норах". ВИДЕО

Украинские защитники продолжают уничтожать врага на самых горячих направлениях фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры успешной боевой работы обнародовала в соцсетях 13-я бригада НГУ "Хартия".

Записи демонстрируют, как ударные дроны обнаруживают и поражают оккупантов в отдаленных укрытиях - среди густых деревьев, блиндажей и подземных убежищ, созданных врагом.

"Начало недели - время зарядиться боевым настроем", - отмечают военные в описании к видео.

