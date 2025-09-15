УКР
Дрони "Хартії" дістають ворога на зеленці, в бліндажах і "норах". ВIДЕО

Українські захисники продовжують знищувати ворога на найгарячіших напрямках фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри успішної бойової роботи оприлюднила у соцмережах 13-та бригада НГУ "Хартія".
Записи демонструють, як ударні дрони виявляють та уражають окупантів у віддалених укриттях - серед густих дерев, бліндажів та підземних сховищ, створених ворогом.

"Початок тижня - час зарядитись бойовим настроєм", - зазначають військові в описі до відео.

