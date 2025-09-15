Краматорський напрямок: 5 ОШБр знешкодила ворожі гармати та розрахунок. ВIДЕО

Оператори 5-ї окремої штурмової Київської бригади знищили засоби артилерійського ураження противника на Краматорському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бригада опублікувала у соцмережах кадри результатів ударів по техніці противника. Унаслідок роботи бійців було знешкоджено гармати "Гіацинт-Б", "Д-30", "МСТА-Б" і розрахунок однієї з них.

"Ворожа артилерія - одна з головних загроз для наших воїнів. Але 5-та штурмова працює так, щоб ці гармати більше ніколи не стріляли по українській землі", - наголошують бійці в описі до відео.

Також дивіться: Прикордонники знищили три позиції та авто ворога на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО