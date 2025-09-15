Прикордонники знищили три позиції та авто ворога на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники продовжують завдавати втрат противнику на Південно-Слобожанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти-аеророзвідники головного оперативно-розшукового відділу спільно з підрозділом РУБпАК "СТРІКС" 4-го прикордонного загону ДПСУ успішно відпрацювали по ворожих цілях у складі Сил оборони. У результаті нічної операції було знищено три ворожі позиції та один автомобіль.
Робота проводилась за допомогою ударних дронів. Прикордонники наголошують: бойовий потенціал окупанта продовжує зменшуватись.
