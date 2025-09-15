УКР
Прикордонники за допомогою дронів ліквідували "Ниву", укриття та живу силу ворога. ВIДЕО

Військові 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" продовжують успішно нищити ворога на Курському напрямку.

За інформацією Цензор.НЕТ, оператори ударних дронів виявили ворожі укриття та здійснили підрив позицій противника. Відео опубліковане в телеграм-каналі Держприкордонслужби. 

На кадрах також зафіксовано знищення прикордонниками автомобіля "Нива" та живої сили ворога. Спроба окупантів просунутися до українських військ була зірвана.

