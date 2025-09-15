РУС
Пограничники с помощью дронов ликвидировали "Ниву", укрытие и живую силу врага. ВИДЕО

Военные 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная граница" продолжают успешно уничтожать врага на Курском направлении.

По информации Цензор.НЕТ, операторы ударных дронов обнаружили вражеские укрытия и осуществили подрыв позиций противника. Видео опубликовано в телеграм-канале Госпогранслужбы.

На кадрах также зафиксировано уничтожение пограничниками автомобиля "Нива" и живой силы врага. Попытка оккупантов продвинуться к украинским войскам была сорвана.

Также смотрите: Операторы дронов 13-й бригады НГУ "Хартия" ликвидировали штурмовую группу из шести оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20543) Госпогранслужба (6833) уничтожение (7914) ВСУ (6903) дроны (4658)
