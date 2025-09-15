Пограничники уничтожили три позиции и автомобиль врага на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО
Пограничники продолжают наносить потери противнику на Южно-Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты-аэроразведчики главного оперативно-розыскного отдела совместно с подразделением РУБПАК "СТРИКС" 4-го пограничного отряда ГПСУ успешно отработали по вражеским целям в составе Сил обороны. Вследствие ночной операции было уничтожено три вражеские позиции и один автомобиль.
Работа проводилась с помощью ударных дронов. Пограничники отмечают: боевой потенциал оккупанта продолжает уменьшаться.
