РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4652 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
352 0

Пограничники уничтожили три позиции и автомобиль врага на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Пограничники продолжают наносить потери противнику на Южно-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты-аэроразведчики главного оперативно-розыскного отдела совместно с подразделением РУБПАК "СТРИКС" 4-го пограничного отряда ГПСУ успешно отработали по вражеским целям в составе Сил обороны. Вследствие ночной операции было уничтожено три вражеские позиции и один автомобиль.

Работа проводилась с помощью ударных дронов. Пограничники отмечают: боевой потенциал оккупанта продолжает уменьшаться.

Также смотрите: Пограничники с помощью дронов ликвидировали "Ниву", укрытия и живую силу врага. ВИДЕО

Автор: 

авто (4243) Госпогранслужба (6837) уничтожение (7914) дроны (4677)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 