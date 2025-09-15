Краматорское направление: 5-я ОШБр обезвредила вражеские орудия и расчет. ВИДЕО

Операторы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили средства артиллерийского поражения противника на Краматорском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бригада опубликовала в соцсетях кадры результатов ударов по технике противника. Вследствие работы бойцов были обезврежены орудия "Гиацинт-Б", "Д-30", "МСТА-Б" и расчет одной из них.

"Вражеская артиллерия - одна из главных угроз для наших воинов. Но 5-я штурмовая работает так, чтобы эти орудия больше никогда не стреляли по украинской земле", - отмечают бойцы в описании к видео.

