Удар БпЛА "Фенікса": мінус троє окупантів, укриття, дрони та Starlink. ВIДЕО
Пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" продовжують ефективно знищувати сили ворога з повітря.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори БпЛА ліквідували трьох окупантів, чотири укриття, два ворожі безпілотники та два термінали Starlink. Ці результати були оприлюднені на сторінках підрозділу в соцмережах.
"Росіяни пересуваються малими піхотними групами й намагаються "закопатися" під землю там, куди ступила їх нога. Втім наші хлопці знищують усі укриття ворога, його піхоту та електрообладнання", - додали українські військові в описі до відео.
