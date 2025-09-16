УКР
672 4

Окупант підірвав себе гранатою під час наближення українського FPV-дрона. ВIДЕО

Оператори ФПВ-дронів 18-ї Слов’янської бригади Національної гвардії України провели успішну нічну операцію з виявлення та знищення російських військових. Як повідомляє Цензор.НЕТ,  пілоти дронів за допомогою тепловізора виявили ворожу піхоту на одному з напрямків. 

В одному з епізодів видно, як російський військовий намагається підірвати себе гранатою під час наближення дрона. Унаслідок точкових ударів загалом було ліквідовано п’ятьох російських військових.

армія рф (18717) граната (821) знищення (8243) дрони (5583)
Коментувати
Ай молодца зекономив заряд для наступного кідара.
16.09.2025 23:37 Відповісти
Неправильные у них инструкции, гранату нужно прикладывать не к груди или под голову а между ног, так надежнее))
16.09.2025 23:39 Відповісти
На московії в мухосранську, воно не могло само здохнути, пішло з *******, убивати Мирних Українців, дивлячись на приблуд95!!
16.09.2025 23:51 Відповісти
Не нада, я сам)
17.09.2025 00:38 Відповісти
 
 