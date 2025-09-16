Окупант підірвав себе гранатою під час наближення українського FPV-дрона. ВIДЕО

Оператори ФПВ-дронів 18-ї Слов’янської бригади Національної гвардії України провели успішну нічну операцію з виявлення та знищення російських військових. Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти дронів за допомогою тепловізора виявили ворожу піхоту на одному з напрямків.

В одному з епізодів видно, як російський військовий намагається підірвати себе гранатою під час наближення дрона. Унаслідок точкових ударів загалом було ліквідовано п’ятьох російських військових.

