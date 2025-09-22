Підірвав гранату на Львівщині: затримано 43-річного чоловіка, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські затримали 43-річного жителя Львівського району, який 21 вересня кинув гранату на вулиці у селі Зимна Вода.

Як зазначається, вибух пошкодив вікна одного з будинків, автомобіль та огорожу, однак ніхто з людей не постраждав. Після інциденту чоловік утік, але правоохоронці встановили його місцеперебування та затримали в порядку ст. 208 КПК України.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці з’ясовують мотиви зловмисника та походження гранати.

