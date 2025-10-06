Водій кинув гранату в маршрутку через конфлікт із колегою у Києві. ФОТОрепортаж

У Дарницькому районі Києва вранці 6 жовтня на автомайданчику приватного перевізника стався вибух гранати.

Про це повідомили в поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, 59-річний водій кинув бойову гранату "Ф-1" у бік маршрутного таксі, яке виїжджало на маршрут. Постраждалих немає, але транспортний засіб отримав пошкодження.

Як повідомили правоохоронці, чоловік раніше мав проблеми із законом і тимчасово працював у компанії. Свої дії він пояснив бажанням налякати колегу, з яким перебував у конфлікті.

Поліція затримала зловмисника на місці події та вилучила фрагменти гранати. Йому повідомили про підозру за статтями про хуліганство та незаконне поводження з боєприпасами.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт передали до суду. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

