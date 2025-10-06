УКР
2 879 11

Водій кинув гранату в маршрутку через конфлікт із колегою у Києві. ФОТОрепортаж

У Дарницькому районі Києва вранці 6 жовтня на автомайданчику приватного перевізника стався вибух гранати.

Про це повідомили в поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

У Києві водій кинув гранату в маршрутку через конфлікт із колегою

За попередніми даними, 59-річний водій кинув бойову гранату "Ф-1" у бік маршрутного таксі, яке виїжджало на маршрут. Постраждалих немає, але транспортний засіб отримав пошкодження.

Як повідомили правоохоронці, чоловік раніше мав проблеми із законом і тимчасово працював у компанії. Свої дії він пояснив бажанням налякати колегу, з яким перебував у конфлікті.

поліція
Поліція затримала зловмисника на місці події та вилучила фрагменти гранати. Йому повідомили про підозру за статтями про хуліганство та незаконне поводження з боєприпасами.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт передали до суду. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

поліція
что в головах у этих полудурков ?

один бьет велосипедиста, этот кидает гранату ....Тот случай когда из за невозможности аргументировать словами в ход идут кулаки оружие. Это общество больно.
*******? - з гранатою?
что в головах у этих полудурков ?

один бьет велосипедиста, этот кидает гранату ....Тот случай когда из за невозможности аргументировать словами в ход идут кулаки оружие. Это общество больно.
я не хочу бути чоловіком. Особливо як цей ...з гранатою
Точно - короткоствол захистить від гранати. А чоловік, якому щоб бути чоловіком необхідна вогнепальна зброя, - це якийсь недочоловік.
На мій погляд.
Сам закон про дозвіл на носіння приховано короткоствольної зброї, вже б багато зробив би для того, аби в тому числі і таких випадків не було.
Хто зна, може в маршрутці хтось сидить з "короткостволом" , і коли той гранатокидач подумає про намір кинути гранату в маршрутку, то якщо трохи є клепки, зрозуміє що може з маршрутки йому у відповідь в макітру прилетіти дуже неприємний фізичний об'єкт, і той гранатокидач, скоріше за все не наважиться зробити те, що він зробив в цьому випадку, та і строк не отримав би.
Что вы хотите. Результаты войны. Как говорила моя тётя"а ****.."
59 років і ходить з гранатою? Страшно жити в такому суспільстві.
Налякав? Тепер можна і в тюрму..
