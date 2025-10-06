Водій кинув гранату в маршрутку через конфлікт із колегою у Києві. ФОТОрепортаж
У Дарницькому районі Києва вранці 6 жовтня на автомайданчику приватного перевізника стався вибух гранати.
Про це повідомили в поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.
За попередніми даними, 59-річний водій кинув бойову гранату "Ф-1" у бік маршрутного таксі, яке виїжджало на маршрут. Постраждалих немає, але транспортний засіб отримав пошкодження.
Як повідомили правоохоронці, чоловік раніше мав проблеми із законом і тимчасово працював у компанії. Свої дії він пояснив бажанням налякати колегу, з яким перебував у конфлікті.
Поліція затримала зловмисника на місці події та вилучила фрагменти гранати. Йому повідомили про підозру за статтями про хуліганство та незаконне поводження з боєприпасами.
Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт передали до суду. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
один бьет велосипедиста, этот кидает гранату ....Тот случай когда из за невозможности аргументировать словами в ход идут кулаки оружие. Это общество больно.
Сам закон про дозвіл на носіння приховано короткоствольної зброї, вже б багато зробив би для того, аби в тому числі і таких випадків не було.
Хто зна, може в маршрутці хтось сидить з "короткостволом" , і коли той гранатокидач подумає про намір кинути гранату в маршрутку, то якщо трохи є клепки, зрозуміє що може з маршрутки йому у відповідь в макітру прилетіти дуже неприємний фізичний об'єкт, і той гранатокидач, скоріше за все не наважиться зробити те, що він зробив в цьому випадку, та і строк не отримав би.