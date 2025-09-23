Розтяжку з бойовою гранатою виявили у лісовому масиві на Київщині. ФОТО

Сапери знешкодили бойову гранату РГД-5, встановлену на розтяжці та закріплену на дереві у лісовому масиві Бучанського району на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Рятувальники нагадують: у разі виявлення підозрілих предметів не слід самостійно їх оглядати чи переміщати. Негайно повідомте про знахідку за номером "101".

