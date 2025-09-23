2 514 3
Розтяжку з бойовою гранатою виявили у лісовому масиві на Київщині. ФОТО
Сапери знешкодили бойову гранату РГД-5, встановлену на розтяжці та закріплену на дереві у лісовому масиві Бучанського району на Київщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Рятувальники нагадують: у разі виявлення підозрілих предметів не слід самостійно їх оглядати чи переміщати. Негайно повідомте про знахідку за номером "101".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Моток тієї ізоленти в снарязі хлопчика що на фото.
Ви б хоч з початку поцікавилися, як ті розтяжки ставляться.
У підорів ще на їх БЗВП цілі курси по тим хитрим розтяжкам.
Це у них не віднімеш.
В таких місцях бачив їх гостинці, що навмисне й не придумаєш.
Цирк та й годі. Фотостудія бучанської ДСНС представляє ... Краще б хлопцям ДСНС Ніжина чи Конотопа допомогали.