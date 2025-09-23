УКР
Розтяжку з бойовою гранатою виявили у лісовому масиві на Київщині. ФОТО

Сапери знешкодили бойову гранату РГД-5, встановлену на розтяжці та закріплену на дереві у лісовому масиві Бучанського району на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Рятувальники нагадують: у разі виявлення підозрілих предметів не слід самостійно їх оглядати чи переміщати. Негайно повідомте про знахідку за номером "101".

граната (823) Київська область (4272) ДСНС (5290) Бучанський район (89)
Хм... судячи по стану на фото, поставлена недавно.
23.09.2025 13:33 Відповісти
На кого це шоу розраховане? Пресцентру ДСНС нема за що звітувати?
Моток тієї ізоленти в снарязі хлопчика що на фото.
Ви б хоч з початку поцікавилися, як ті розтяжки ставляться.
У підорів ще на їх БЗВП цілі курси по тим хитрим розтяжкам.
Це у них не віднімеш.
В таких місцях бачив їх гостинці, що навмисне й не придумаєш.
23.09.2025 13:44 Відповісти
А чому він хомут одягає на одній фотці голіруч, а на іншій - в тактичних рукавичках?
Цирк та й годі. Фотостудія бучанської ДСНС представляє ... Краще б хлопцям ДСНС Ніжина чи Конотопа допомогали.
23.09.2025 14:09 Відповісти
 
 