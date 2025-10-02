РУС
Служба безопасности задержала безработную супружескую пару, которая по заказу РФ готовила теракт в Одессе. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности предотвратила новый теракт в Одессе. По результатам комплексных мер задержаны супруги вражеских агентов, которые по заданию РФ готовили подрыв украинских военных.

Для совершения теракта фигуранты получили от российских спецслужбистов координаты, по которым нашли тайник и забрали из него самодельное взрывное устройство, сообщает Цензор.НЕТ.

Перед этим агенты промониторили места наибольшего сосредоточения личного состава Сил обороны, обозначали эти локации на гугл-картах и "отчитались" куратору из РФ. После "согласования" одного из объектов с рашистом фигуранты планировали заложить там взрывчатку.

Служба безопасности заблаговременно разоблачила агентов, задокументировала их преступления и задержала, когда они направлялись к месту запланированного теракта. По данным следствия, вражескими агентами оказалась супружеская пара безработных одесситов, которых враг завербовал в Телеграмм-канале по поиску "легких заработков".

Во время обысков у задержанных изъяты смартфоны с доказательствами работы на врага. Следователи СБУ сообщили обоим агентам о подозрении. Дополнительно решается вопрос о квалификации их преступлений как государственной измены, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

А хіба їх вода не забрала?
02.10.2025 10:25 Ответить
тєлєграм по популярності вже обігнав Work.ua
02.10.2025 10:25 Ответить
Навіть Герої України та пан Бутусов користуються Телеграмом. Але ніт - знаходяться ще люди, які вважають, що мають право вказувати іншим, яким месенджером їм користуватися
02.10.2025 10:29 Ответить
Стоять два хлопця врозкаряку. Хіба в Україні вже є офіційні гомопари? Написали ж подружжя.
02.10.2025 10:28 Ответить
та панятна. Якби то була жінка, то була би в спідниці. сто процентів
02.10.2025 10:41 Ответить
Ще не раз почуємо за Одесу.Ждуни чекали "рускана міра".
Де знаходився до війни головний осередок сепаратизму ? Що було 2 травня в Будинку профспілок?
Ви що вважаєте,що то вже кінець сепаратюг ?
02.10.2025 10:34 Ответить
Рєбус - хто з цих двох дружина в подружжі?
02.10.2025 10:37 Ответить
..И тогда с ними нужно тоже совершить теракт.
02.10.2025 10:48 Ответить
 
 