Служба безопасности задержала безработную супружескую пару, которая по заказу РФ готовила теракт в Одессе. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности предотвратила новый теракт в Одессе. По результатам комплексных мер задержаны супруги вражеских агентов, которые по заданию РФ готовили подрыв украинских военных.

Для совершения теракта фигуранты получили от российских спецслужбистов координаты, по которым нашли тайник и забрали из него самодельное взрывное устройство, сообщает Цензор.НЕТ.

Перед этим агенты промониторили места наибольшего сосредоточения личного состава Сил обороны, обозначали эти локации на гугл-картах и "отчитались" куратору из РФ. После "согласования" одного из объектов с рашистом фигуранты планировали заложить там взрывчатку.

Служба безопасности заблаговременно разоблачила агентов, задокументировала их преступления и задержала, когда они направлялись к месту запланированного теракта. По данным следствия, вражескими агентами оказалась супружеская пара безработных одесситов, которых враг завербовал в Телеграмм-канале по поиску "легких заработков".

Во время обысков у задержанных изъяты смартфоны с доказательствами работы на врага. Следователи СБУ сообщили обоим агентам о подозрении. Дополнительно решается вопрос о квалификации их преступлений как государственной измены, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ, ГБР и Нацполиция ликвидировали 11 "схем для уклонистов" в разных регионах Украины: задержаны 23 человека. ФОТОрепортаж