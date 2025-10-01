СБУ, ГБР и Нацполиция ликвидировали 11 "схем для уклонистов" в разных регионах Украины: задержаны 23 человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности, ГБР и Национальная полиция ликвидировали 11 новых схем уклонения от мобилизации. По результатам комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны 23 организатора афер.

За суммы от 2,5 до 17 тысяч долларов дельцы предлагали избежать призыва на основании поддельных документов или помогали сбежать за границу вне пунктов пропуска, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в Киеве задержаны двое жителей столицы, которые продавали "бронь" для военнообязанных. За деньги дельцы устраивали своих клиентов на предприятия критической инфраструктуры с последующим выездом из Украины под видом "служебной командировки".

На Полтавщине правоохранители заблокировали сразу три сделки. Среди задержанных двое адвокатов с сообщниками, а также местный делец, которые снимали уклонистов с розыска в ТЦК и помогали "списаться" с воинского учета на основании фиктивных диагнозов. Для реализации "схемы" ее организаторы использовали знакомых среди врачей и должностных лиц военкоматов.

В Ивано-Франковской области разоблачены шесть местных жителей, которые организовали побег военнообязанных в Евросоюз через приграничный парк. Половина фигурантов работали в администрации украинского заповедника. По материалам дела, дельцы на собственных автомобилях сначала сопровождали "туристов" до границы, а затем переправляли их в соседнюю страну ЕС по горным тропам.

В Черкасской области разоблачили заместителя декана одного из университетов, которая за взятки устраивала уклонистов на обучение в свой вуз. По материалам дела, в течение текущего года она "заработала" на этом почти полмиллиона гривен.

Также в регионе задержана руководительница местного отделения Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью, которая предлагала призывникам получить отсрочку на основании опекунства над лицами с тяжелым диагнозом. Для изготовления фейковых документов она привлекла руководительницу отдела соцзащиты одного из сельсоветов области. Среди клиентов были преимущественно жители Сумщины, которых фигурантки находили через местных знакомых.

На Житомирщине контрразведка СБУ задержала 39-летнего охранника одного из столичных предприятий, который организовал уклонистам "трансфер" в Евросоюз через так называемую "зеленку".

Еще два канала побега призывников в страны ЕС вне пунктов пропуска заблокировала военная контрразведка СБУ совместно с ГБР. По результатам совместных действий задержаны пять организаторов "схем", среди которых руководитель благотворительного фонда и сотрудник харьковской исправительной колонии.

Также военная контрразведка СБУ и ГБР задержали бывшего военного из Днепра, который предлагал взятку командованию полка, где ранее проходил службу. За денежное "вознаграждение" он пытался договориться о побеге знакомого мобилизованного с территории режимного объекта.

Всем задержанным сообщено о подозрении. Им грозят тюремные сроки до 9 лет с конфискацией имущества.























