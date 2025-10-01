СБУ задержала еще 2 агентов российского ГРУ, которые помогали врагу обстреливать Краматорск и Славянск. ФОТОРЕПОРТАЖ
Контрразведка Службы безопасности задержала еще двух агентов российской военной разведки, которые корректировали комбинированные атаки оккупантов по Донецкой области.
Чтобы получить координаты для обстрелов, оккупанты завербовали местных жителей, которые в Телеграмм-каналах призывали к полной оккупации региона, информирует Цензор.НЕТ.
После вербовки агенты в одиночку шпионили на разных прифронтовых участках, о чем "отчитывались" своим кураторам в анонимных чатах.
Одним из задержанных оказался 49-летний житель Славянска, который наводил российские авиабомбы и артиллерию на места сосредоточения украинских войск на территории громады. Для конспирации перед "выходом" на задание агент надевал тактическую форму и выдавал себя за воина Сил обороны.
Другой фигурант - 66-летний житель Краматорска, которого российские спецслужбисты завербовали через его знакомого - боевика военных группировок РФ на восточном фронте. Через "связного" агент передавал оккупантам геолокации блокпостов и маршруты движения мобильных огневых групп украинских защитников.
Сотрудники СБУ разоблачили обоих злоумышленников и провели комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны в зонах вражеской разведывательной активности. После документирования действий российской агентуры каждый из них был задержан. Задержанные находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
