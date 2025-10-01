РУС
СБУ задержала еще 2 агентов российского ГРУ, которые помогали врагу обстреливать Краматорск и Славянск. ФОТОРЕПОРТАЖ

Контрразведка Службы безопасности задержала еще двух агентов российской военной разведки, которые корректировали комбинированные атаки оккупантов по Донецкой области.

Чтобы получить координаты для обстрелов, оккупанты завербовали местных жителей, которые в Телеграмм-каналах призывали к полной оккупации региона, информирует Цензор.НЕТ.

После вербовки агенты в одиночку шпионили на разных прифронтовых участках, о чем "отчитывались" своим кураторам в анонимных чатах.

Одним из задержанных оказался 49-летний житель Славянска, который наводил российские авиабомбы и артиллерию на места сосредоточения украинских войск на территории громады. Для конспирации перед "выходом" на задание агент надевал тактическую форму и выдавал себя за воина Сил обороны.

Другой фигурант - 66-летний житель Краматорска, которого российские спецслужбисты завербовали через его знакомого - боевика военных группировок РФ на восточном фронте. Через "связного" агент передавал оккупантам геолокации блокпостов и маршруты движения мобильных огневых групп украинских защитников.

Сотрудники СБУ разоблачили обоих злоумышленников и провели комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны в зонах вражеской разведывательной активности. После документирования действий российской агентуры каждый из них был задержан. Задержанные находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ
СБУ
СБУ

Читайте: По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил предатель, который наводил российские "КАБы" на Константиновку

Краматорськ (2401) СБУ (20464) Донецкая область (10882) Краматорский район (727) Славянск (2667)
Та розстріляти таку паскуду мало ,в країні війна ворог знищує Україну ,ніби граются з колоборантами.
01.10.2025 10:39 Ответить
нажаль, таких підарасів там -через одного
01.10.2025 10:40 Ответить
Параша вийшла з Конвенції шодо заборони катувань полонених. Я ні на шо не натякаю але як каже сруське присліввя - ну если они нет то на можно к росиянам и суда нет.
01.10.2025 10:44 Ответить
Для чого довічне . Посадити на пів години на палю і вистачить .
01.10.2025 10:45 Ответить
Поки буде в нас теперішнє законодавство, доти будуть такі випадки. Але , що дивного, коли риго-зелена влада є проросійською на практиці, давно мали б ввести довічне покарання за допомогу окупантам.
01.10.2025 10:47 Ответить
Садити таких тварюк в клітки посеред села на яке вони наводили ракети і нехай місцеві з ними розбираються
01.10.2025 11:08 Ответить
 
 