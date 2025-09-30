По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил предатель, который наводил российские "КАБы" на Константиновку

По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения получил агент ФСБ, который шпионил для врага в Донецкой области. Злоумышленника задержали в мае этого года в Константиновке, когда он наводил российские авиабомбы на прифронтовой город.

Как установило расследование, вражеское задание выполнял завербованный оккупантами 23-летний грузчик с местного рынка. В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за собственных прокремлевских комментариев в Телеграм-каналах, передает Цензор.НЕТ.

После дистанционной вербовки агент начал обходить местность, чтобы обнаружить и передать куратору геолокации Сил обороны на территории громады. Также он фиксировал маршруты движения колонн бронетехники украинских войск в направлениях логистических хабов и передовой. В случае обнаружения потенциальных "целей" злоумышленник обозначал их на гугл-картах, а затем делал скриншот изображения с подробным описанием объекта и окружающей местности.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления агента и задержали его. Во время обыска у вражеского пособника изъяли смартфон, который он использовал для сбора разведданных и координации своих действий с ФСБ.

На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал его виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

