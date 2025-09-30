РУС
По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил предатель, который наводил российские "КАБы" на Константиновку

15 лет тюрьмы получил агент ФСБ за государственную измену

По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения получил агент ФСБ, который шпионил для врага в Донецкой области. Злоумышленника задержали в мае этого года в Константиновке, когда он наводил российские авиабомбы на прифронтовой город.

Как установило расследование, вражеское задание выполнял завербованный оккупантами 23-летний грузчик с местного рынка. В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за собственных прокремлевских комментариев в Телеграм-каналах, передает Цензор.НЕТ.

После дистанционной вербовки агент начал обходить местность, чтобы обнаружить и передать куратору геолокации Сил обороны на территории громады. Также он фиксировал маршруты движения колонн бронетехники украинских войск в направлениях логистических хабов и передовой. В случае обнаружения потенциальных "целей" злоумышленник обозначал их на гугл-картах, а затем делал скриншот изображения с подробным описанием объекта и окружающей местности.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления агента и задержали его. Во время обыска у вражеского пособника изъяли смартфон, который он использовал для сбора разведданных и координации своих действий с ФСБ.

На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал его виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Читайте: СБУ заочно сообщила о подозрении 2 генералам РФ и их подчиненным, которые командовали ударами по Ахтырке. ФОТО

Якби хтось у свій час не розмінував Чонгар і не відвів війська з укріплень, то ворог не зміг би підійти так близько, щоб кидати КАБи.
показать весь комментарий
30.09.2025 16:29 Ответить
Слухайте, чи правда що знищили завод байрактарів під Києвом і Нептун десь близько до лінії фронту ??
У фейсбуці розганяють...
То чи Зрада чи то правда?
Звісно все це знищує Ze шобла....
показать весь комментарий
30.09.2025 16:33 Ответить
 
 