За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав зрадник, який наводив російські "КАБи" на Костянтинівку

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення отримав агент ФСБ, який шпигував для ворога на Донеччині. Зловмисника затримали у травні цього року у Костянтинівці, коли він наводив російські авіабомби на прифронтове місто.

Як встановило розслідування, вороже завдання виконував завербований окупантами 23-річний вантажник з місцевого ринку. У поле зору російської спецслужби він потрапив через власні прокремлівські коментарі у Телеграм-каналах, передає Цензор.НЕТ.

Після дистанційного вербування агент почав обходити місцевість, щоб виявити і передати куратору геолокації Сил оборони на території громади. Також він фіксував маршрути руху колон бронетехніки українських військ у напрямках логістичних хабів та передової. У разі виявлення потенційних "цілей" зловмисник позначав їх на гугл-картах, а потім робив скріншот зображення з детальним описом об’єкта та навколишньої місцевості.

Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його. Під час обшуку у ворожого поплічника вилучили смартфон, який він використовував для збору розвідданих та координації своїх дій з ФСБ.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Читайте: СБУ заочно повідомила про підозру 2 генералам РФ та їхнім підлеглим, які командували ударами по Охтирці. ФОТО