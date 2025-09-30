УКР
СБУ заочно повідомила про підозру 2 генералам РФ та їхнім підлеглим, які командували ударами по Охтирці. ФОТО

Служба безпеки зібрала доказову базу на вище командування військ РФ, яке вчиняло воєнні злочини в Сумській області на початку повномасштабної війни. Йдеться про масовані обстріли росіянами цивільної інфраструктури Охтирки 25 лютого 2022 року. Тоді окупанти вдарили по місту реактивними системами залпового вогню "Град" та "Ураган".

Під час атаки ворог зруйнував та пошкодив місцеві дитсадки, десятки житлових будинків та об’єкт енергетики, зокрема критично важливу ТЕЦ, інформує Цензор.НЕТ.

Унаслідок обстрілу загинуло 9 мешканців громади, серед яких була дитина. Ще 9 цивільних, зокрема й дитина, отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За матеріалами справи, атаку по Охтирці санкціонував генерал-лейтенант Сергій Кисіль – командувач 1-ої танкової армії західного військового округу країни-агресора. Далі за його наказом підготовкою та здійсненням вогневого ураження займалися його підлеглі з 4-ої танкової дивізії РФ:

  • генерал-майор Євгеній Журавльов – командир дивізії;
  • полковник Дмитро Кіршин – начальник штабу дивізії;
  • полковник Володимир Крівощапов – начальник артилерії дивізії;
  • полковник Олександр Алєксандров – командир 275-го самохідного артилерійського полку;
  • підполковник Магомедрасул Курбанов – начальник штабу - заступник командира 275-го самохідного артилерійського полку.

Їхні дії кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством мирних жителів. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до вчинення воєнних злочинів проти України.

"Самокати" уже в дорозі ?
показати весь коментар
30.09.2025 13:14 Відповісти
Треба їх адреси надати, щоб все що треба, вони вчасно отримали!
Самокати, не для всякої наволочі ************!
показати весь коментар
30.09.2025 13:15 Відповісти
Дуже потужна робота, підозрювані мабуть дуже страждають.
показати весь коментар
30.09.2025 13:38 Відповісти
 
 