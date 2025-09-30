СБУ заочно сообщила о подозрении 2 генералам РФ и их подчиненным, которые командовали ударами по Ахтырке. ФОТО
Служба безопасности собрала доказательную базу на высшее командование войск РФ, которое совершало военные преступления в Сумской области в начале полномасштабной войны. Речь идет о массированных обстрелах россиянами гражданской инфраструктуры Ахтырки 25 февраля 2022 года. Тогда оккупанты ударили по городу реактивными системами залпового огня "Град" и "Ураган".
Во время атаки враг разрушил и повредил местные детсады, десятки жилых домов и объект энергетики, в частности критически важную ТЭЦ, информирует Цензор.НЕТ.
В результате обстрела погибли 9 жителей общины, среди которых был ребенок. Еще 9 гражданских, в том числе и ребенок, получили ранения различной степени тяжести.
По материалам дела, атаку по Ахтырке санкционировал генерал-лейтенант Сергей Кисель - командующий 1-й танковой армии западного военного округа страны-агрессора. Далее по его приказу подготовкой и осуществлением огневого поражения занимались его подчиненные из 4-й танковой дивизии РФ:
- генерал-майор Евгений Журавлев - командир дивизии;
- полковник Дмитрий Киршин - начальник штаба дивизии;
- полковник Владимир Кривощапов - начальник артиллерии дивизии;
- полковник Александр Александров - командир 275-го самоходного артиллерийского полка;
- подполковник Магомедрасул Курбанов - начальник штаба - заместитель командира 275-го самоходного артиллерийского полка.
Их действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством мирных жителей. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к совершению военных преступлений против Украины.
