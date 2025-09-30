РУС
СБУ заочно сообщила о подозрении 2 генералам РФ и их подчиненным, которые командовали ударами по Ахтырке. ФОТО

Служба безопасности собрала доказательную базу на высшее командование войск РФ, которое совершало военные преступления в Сумской области в начале полномасштабной войны. Речь идет о массированных обстрелах россиянами гражданской инфраструктуры Ахтырки 25 февраля 2022 года. Тогда оккупанты ударили по городу реактивными системами залпового огня "Град" и "Ураган".

Во время атаки враг разрушил и повредил местные детсады, десятки жилых домов и объект энергетики, в частности критически важную ТЭЦ, информирует Цензор.НЕТ.

В результате обстрела погибли 9 жителей общины, среди которых был ребенок. Еще 9 гражданских, в том числе и ребенок, получили ранения различной степени тяжести.

По материалам дела, атаку по Ахтырке санкционировал генерал-лейтенант Сергей Кисель - командующий 1-й танковой армии западного военного округа страны-агрессора. Далее по его приказу подготовкой и осуществлением огневого поражения занимались его подчиненные из 4-й танковой дивизии РФ:

  • генерал-майор Евгений Журавлев - командир дивизии;
  • полковник Дмитрий Киршин - начальник штаба дивизии;
  • полковник Владимир Кривощапов - начальник артиллерии дивизии;
  • полковник Александр Александров - командир 275-го самоходного артиллерийского полка;
  • подполковник Магомедрасул Курбанов - начальник штаба - заместитель командира 275-го самоходного артиллерийского полка.

Их действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством мирных жителей. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к совершению военных преступлений против Украины.

"Самокати" уже в дорозі ?
30.09.2025 13:14 Ответить
Треба їх адреси надати, щоб все що треба, вони вчасно отримали!
Самокати, не для всякої наволочі ************!
30.09.2025 13:15 Ответить
Дуже потужна робота, підозрювані мабуть дуже страждають.
