В течение недели к ответственности был привлечен ряд лиц, чьи действия нанесли государству ущерб на 71 миллион гривен.

Ущерб обороне на 71 миллион: подозрения по всей Украине

Специализированные прокуроры в сфере обороны продолжают противодействие уголовным правонарушениям, связанным с растратой и присвоением бюджетных средств, мошенничеством с выделенными для нужд обороны средствами, служебной халатностью.

В течение прошлой недели прокуроры сообщили о подозрении ряду лиц, в результате противоправных действий которых государству нанесен ущерб на 71 миллион гривен, информирует Цензор.НЕТ.

Среди случаев, установленных на прошлой неделе:

  • Николаевская область - начальник службы горючего подозревается в хищении и халатности, из-за чего армия потеряла более 25 миллионов гривен.
  • Днепропетровская область - военный чиновник закупил военное имущество по завышенным ценам, нанеся государству ущерб на сумму около 4 миллионов гривен.
  • Львовская область - сержант допустил потерю военного имущества на более чем 1 миллион гривен.
  • Одесская область - инспектор технического надзора из-за ненадлежащей проверки работ нанес государству ущерб на более 418 тысяч гривен. Бывший заместитель начальника военного учебного заведения организовал незаконные выплаты подчиненному, что обошлось государству в более чем 1 миллион 100 тысяч гривен.
  • Полтавская область - начальник техническо-эксплуатационной части авиационной техники организовал незаконные начисления денежного обеспечения подчиненным более чем на 1 миллион гривен.
  • Волынская область - двое военнослужащих из-за сфальсифицированного лечения незаконно получили выплаты на сумму более 1 миллиона 300 тысяч гривен.
  • Ривненская область - старший лейтенант присвоила 409 тысяч гривен, оформив себе вознаграждение за якобы службу на передовой.
  • Донецкая область - военнослужащий по поддельным документам незаконно получил 43,5 тысячи гривен и добился увольнения со службы.
  • Сумская область - командир минометной батареи, совершив дезертирство, завладел военными транспортными средствами и имуществом на 31 миллион гривен.
  • Восточный регион - группа предпринимателей и директоров коммунального и частного предприятий через фиктивные соглашения по "поставке" FPV-дронов и средств радиоэлектронной борьбы присвоила 5,5 миллиона гривен.

Все уголовные производства находятся под контролем специализированных прокуроров в сфере обороны.

Офис Генпрокурора (2662) война в Украине (6348)
Верещучка з групою осіб, що своїми діями/рішеннями з Урядового кварталу, призвели до захоплення московітами Півдня України та смертей Українців!! Група осіб….
https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_28/ Стаття 28. Вчинення кримінального правопорушення ...

protocol.ua

https://protocol.ua › kriminalniy_kodeks_ukraini_statty...



1. Кримінальне правопорушення визнається таким, що вчинене групою осіб, якщо у ньому брали участь декілька (два або більше) виконавців без попередньої змови ...
показать весь комментарий
30.09.2025 11:48 Ответить
тобто, від сьогодні така статистика від зелених дегенератів?
десь, за останній період, декільком особам було щось повідомлено?
а де, оті мільйони мільярдів?
показать весь комментарий
30.09.2025 12:03 Ответить
А за дев'ять років так і не було притягнуто до відповідальності низку осіб, чиї дії завдали збитків на понад 92 мільйони гривень бюджету Одеси (по курсу 2016 року це $3,5 млн).
показать весь комментарий
30.09.2025 12:19 Ответить
 
 