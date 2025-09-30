246 3
В течение недели к ответственности был привлечен ряд лиц, чьи действия нанесли государству ущерб на 71 миллион гривен.
Специализированные прокуроры в сфере обороны продолжают противодействие уголовным правонарушениям, связанным с растратой и присвоением бюджетных средств, мошенничеством с выделенными для нужд обороны средствами, служебной халатностью.
В течение прошлой недели прокуроры сообщили о подозрении ряду лиц, в результате противоправных действий которых государству нанесен ущерб на 71 миллион гривен, информирует Цензор.НЕТ.
Среди случаев, установленных на прошлой неделе:
- Николаевская область - начальник службы горючего подозревается в хищении и халатности, из-за чего армия потеряла более 25 миллионов гривен.
- Днепропетровская область - военный чиновник закупил военное имущество по завышенным ценам, нанеся государству ущерб на сумму около 4 миллионов гривен.
- Львовская область - сержант допустил потерю военного имущества на более чем 1 миллион гривен.
- Одесская область - инспектор технического надзора из-за ненадлежащей проверки работ нанес государству ущерб на более 418 тысяч гривен. Бывший заместитель начальника военного учебного заведения организовал незаконные выплаты подчиненному, что обошлось государству в более чем 1 миллион 100 тысяч гривен.
- Полтавская область - начальник техническо-эксплуатационной части авиационной техники организовал незаконные начисления денежного обеспечения подчиненным более чем на 1 миллион гривен.
- Волынская область - двое военнослужащих из-за сфальсифицированного лечения незаконно получили выплаты на сумму более 1 миллиона 300 тысяч гривен.
- Ривненская область - старший лейтенант присвоила 409 тысяч гривен, оформив себе вознаграждение за якобы службу на передовой.
- Донецкая область - военнослужащий по поддельным документам незаконно получил 43,5 тысячи гривен и добился увольнения со службы.
- Сумская область - командир минометной батареи, совершив дезертирство, завладел военными транспортными средствами и имуществом на 31 миллион гривен.
- Восточный регион - группа предпринимателей и директоров коммунального и частного предприятий через фиктивные соглашения по "поставке" FPV-дронов и средств радиоэлектронной борьбы присвоила 5,5 миллиона гривен.
Все уголовные производства находятся под контролем специализированных прокуроров в сфере обороны.
десь, за останній період, декільком особам було щось повідомлено?
а де, оті мільйони мільярдів?