РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9057 посетителей онлайн
Новости Фото Изготовление и сбыт наркотиков
1 138 2

В заповедной зоне на Виннитчине раскрыто подпольное производство наркотиков на 5 миллионов гривен. ВИДЕО+ФОТО

Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры разоблачена и задержана преступная группа лиц, организовавших изготовление и сбыт психотропных веществ и наркотических средств в особо крупных размерах.

По данным следствия четверо человек - трое мужчин и женщина выращивали более 5,7 тысячи кустов конопли в заказнике общегосударственного значения "Згарский" в Винницком районе. Там они собрали урожай, а также обустроили лабораторию для изготовления амфетамина, информирует Цензор.НЕТ.

Во время санкционированных обысков по местам жительства подозреваемых и на земельных участках, которые они использовали, изъято: 120 килограммов каннабиса в готовом виде; более 5,7 тысячи растений конопли; амфетамин и прекурсоры; лабораторное оборудование; наличные средства; автомобили, телефоны и банковские карты.

Ориентировочная стоимость изъятых наркотических веществ на "черном рынке" составляет около 5 миллионов гривен.

Участникам преступной группы сообщено о подозрении. Суд избрал подозреваемым меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики

Также смотрите: На Буковине разоблачено и пресечено подпольное производство табака, который реализовывали по всей стране. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Винницкая область (1111) наркотики (2170) Офис Генпрокурора (2658)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та, шо ж то коїться?
знову відділ по боротьбі з наркотою, без грошей залишився.
це ж поки нове виробництво запустиш, скільки часу та мороки....
показать весь комментарий
29.09.2025 16:26 Ответить
... і це поліція не бачила ,чи не хотіла бачити?
показать весь комментарий
29.09.2025 17:13 Ответить
 
 