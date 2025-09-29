В заповедной зоне на Виннитчине раскрыто подпольное производство наркотиков на 5 миллионов гривен. ВИДЕО+ФОТО
Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры разоблачена и задержана преступная группа лиц, организовавших изготовление и сбыт психотропных веществ и наркотических средств в особо крупных размерах.
По данным следствия четверо человек - трое мужчин и женщина выращивали более 5,7 тысячи кустов конопли в заказнике общегосударственного значения "Згарский" в Винницком районе. Там они собрали урожай, а также обустроили лабораторию для изготовления амфетамина, информирует Цензор.НЕТ.
Во время санкционированных обысков по местам жительства подозреваемых и на земельных участках, которые они использовали, изъято: 120 килограммов каннабиса в готовом виде; более 5,7 тысячи растений конопли; амфетамин и прекурсоры; лабораторное оборудование; наличные средства; автомобили, телефоны и банковские карты.
Ориентировочная стоимость изъятых наркотических веществ на "черном рынке" составляет около 5 миллионов гривен.
Участникам преступной группы сообщено о подозрении. Суд избрал подозреваемым меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.
знову відділ по боротьбі з наркотою, без грошей залишився.
це ж поки нове виробництво запустиш, скільки часу та мороки....