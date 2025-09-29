РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9616 посетителей онлайн
Новости Фото
610 5

На Буковине разоблачено и пресечено подпольное производство табака, который реализовывался по всей стране. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры разоблачили подпольное производство ферментированного табака, которое действовало под прикрытием агропредприятия в Днестровском районе. Незаконную продукцию реализовывали по всей стране.

Фабрика была обустроена как полноценное производство: цеха для очистки и сортировки листьев, сушильные контейнеры для ферментации, оборудование для прессования и фасовки. Все это позволяло наладить массовый выпуск табачной продукции, которая попадала на черный рынок, информирует Цензор.НЕТ.

По результатам проведенных обысков изъято: более 25 тонн табачного сырья; оборудование для переработки и фасовки; три единицы спецтехники - трактор, опрыскиватель, табачный комбайн; денежные средства, черновые записи и другие материальные носители, подтверждающие незаконную деятельность.

По оценкам, ориентировочная стоимость изъятого достигает 30 миллионов гривен. На все имущество наложен арест. Продолжается установление всех причастных лиц.

табак
табак
табак
табак

Также читайте: На Сумщине военнослужащий приговорен к 7 годам лишения свободы за смертельное ДТП в состоянии опьянения

Автор: 

Госпогранслужба (6876) табак (305) Офис Генпрокурора (2658) Черновицкая область (68)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так нехай через Дію легалізуються "в один клік", виплатять штраф і працюють далі....
показать весь комментарий
29.09.2025 15:55 Ответить
Для чого зупиняти - все налагоджено - люди в курсі - всі при ділах - легалізуйте і нехай курять
показать весь комментарий
29.09.2025 15:57 Ответить
Це вони(правоохоронці), 4 роки їх розшукували???
А територіальна громада, вся там працювала разом з родичами правоохоронців- митників-податківців, як на будівництві цього об'єкту, так і на виробництві фальсифікату для збуту, у промислових масштабах!!
Служки з ВРУ, про це теж знали, разом з помічниками!!
показать весь комментарий
29.09.2025 15:59 Ответить
Люди, які потрапляли в ті краї, розказували, що тютюнових баронів охороняють мєнти з блокпостами до їх будинків. На питання, а що там за об'єкти, місцеві казали: "Там табачники живуть..." Відразу думка була, що там якісь круті живуть з прізвищем "Табачник", потім зрозуміли...
показать весь комментарий
29.09.2025 16:17 Ответить
А може десь ще підпільно картоплю та цибулю вирощують, непорядок.
показать весь комментарий
29.09.2025 16:27 Ответить
 
 