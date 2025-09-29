На Буковине разоблачено и пресечено подпольное производство табака, который реализовывался по всей стране. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры разоблачили подпольное производство ферментированного табака, которое действовало под прикрытием агропредприятия в Днестровском районе. Незаконную продукцию реализовывали по всей стране.
Фабрика была обустроена как полноценное производство: цеха для очистки и сортировки листьев, сушильные контейнеры для ферментации, оборудование для прессования и фасовки. Все это позволяло наладить массовый выпуск табачной продукции, которая попадала на черный рынок, информирует Цензор.НЕТ.
По результатам проведенных обысков изъято: более 25 тонн табачного сырья; оборудование для переработки и фасовки; три единицы спецтехники - трактор, опрыскиватель, табачный комбайн; денежные средства, черновые записи и другие материальные носители, подтверждающие незаконную деятельность.
По оценкам, ориентировочная стоимость изъятого достигает 30 миллионов гривен. На все имущество наложен арест. Продолжается установление всех причастных лиц.
