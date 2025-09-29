УКР
На Буковині викрито та припинено підпільне виробництво тютюну, який реалізовували по всій країні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури викрито підпільне виробництво ферментованого тютюну, яке діяло під прикриттям агропідприємства у Дністровському районі. Незаконну продукцію реалізовували по всій країні.

Фабрика була облаштована як повноцінне виробництво: цехи для очищення й сортування листя, сушарні контейнери для ферментації, обладнання для пресування та фасування. Усе це дозволяло налагодити масовий випуск тютюнової продукції, яка потрапляла на чорний ринок, інформує Цензор.НЕТ.

За результатами проведених обшуків вилучено: понад 25 тонн тютюнової сировини; обладнання для переробки та фасування; три одиниці спецтехніки – трактор, обприскувач, тютюновий комбайн; грошові кошти, чорнові записи та інші матеріальні носії, що підтверджують незаконну діяльність.

За оцінками, орієнтована вартість вилученого сягає 30 мільйонів гривень. На все майно накладено арешт. Триває встановлення всіх причетних осіб.

тютюн
Так нехай через Дію легалізуються "в один клік", виплатять штраф і працюють далі....
показати весь коментар
29.09.2025 15:55 Відповісти
Для чого зупиняти - все налагоджено - люди в курсі - всі при ділах - легалізуйте і нехай курять
показати весь коментар
29.09.2025 15:57 Відповісти
Це вони(правоохоронці), 4 роки їх розшукували???
А територіальна громада, вся там працювала разом з родичами правоохоронців- митників-податківців, як на будівництві цього об'єкту, так і на виробництві фальсифікату для збуту, у промислових масштабах!!
Служки з ВРУ, про це теж знали, разом з помічниками!!
показати весь коментар
29.09.2025 15:59 Відповісти
Люди, які потрапляли в ті краї, розказували, що тютюнових баронів охороняють мєнти з блокпостами до їх будинків. На питання, а що там за об'єкти, місцеві казали: "Там табачники живуть..." Відразу думка була, що там якісь круті живуть з прізвищем "Табачник", потім зрозуміли...
показати весь коментар
29.09.2025 16:17 Відповісти
А може десь ще підпільно картоплю та цибулю вирощують, непорядок.
показати весь коментар
29.09.2025 16:27 Відповісти
І що, мусора, прокуратура та СБУ були "не в курсі"?
показати весь коментар
29.09.2025 16:44 Відповісти
Не хотіли поділитися...
показати весь коментар
29.09.2025 16:44 Відповісти
 
 