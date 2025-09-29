На Буковині викрито та припинено підпільне виробництво тютюну, який реалізовували по всій країні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури викрито підпільне виробництво ферментованого тютюну, яке діяло під прикриттям агропідприємства у Дністровському районі. Незаконну продукцію реалізовували по всій країні.

Фабрика була облаштована як повноцінне виробництво: цехи для очищення й сортування листя, сушарні контейнери для ферментації, обладнання для пресування та фасування. Усе це дозволяло налагодити масовий випуск тютюнової продукції, яка потрапляла на чорний ринок, інформує Цензор.НЕТ.

За результатами проведених обшуків вилучено: понад 25 тонн тютюнової сировини; обладнання для переробки та фасування; три одиниці спецтехніки – трактор, обприскувач, тютюновий комбайн; грошові кошти, чорнові записи та інші матеріальні носії, що підтверджують незаконну діяльність.

За оцінками, орієнтована вартість вилученого сягає 30 мільйонів гривень. На все майно накладено арешт. Триває встановлення всіх причетних осіб.









