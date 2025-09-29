УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9612 відвідувачів онлайн
Новини
557 5

На Сумщині військовослужбовця засуджено до 7 років позбавлення волі за смертельну ДТП у стані сп’яніння

7 років дали військовому за смертельну ДТП на Сумщині

За публічного обвинувачення прокурорів Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону військовослужбовця визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху, вчинене у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої та залишення в небезпеці.

Встановлено, що у січні 2024 року на Сумщині військовослужбовець, керуючи автомобілем "Volkswagen Transporter" у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та наїхав на двох пішоходів, які стояли біля узбіччя дороги, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок ДТП від отриманих травм одна жінка загинула на місці події, інша зазнала численних тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

Після вчиненого обвинувачений, не зупинився і не надав допомогу потерпілим. Він покинув місце події, але того ж дня був затриманий. Військовослужбовця визнано винним та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на сім років, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк п’ять років.

Суд частково задовольнив цивільні позови потерпілих, стягнув на їхню користь відшкодування витрат на лікування та поховання, а також компенсацію моральної шкоди.

Читайте: Посадовці, підрядники та депутати: на Кіровоградщині 18 осіб підозрюють у зловживаннях на суму майже 80 млн грн. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (4545) суд (11880) Сумська область (4266) Офіс Генпрокурора (3455)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
війскового швидко засудили...А як там такіж справи відностно судей, прокурорів та чинуш ОВА...роками тягнуться
показати весь коментар
29.09.2025 11:54 Відповісти
Те саме питання цікавить - як поживає суддя Тандир?
показати весь коментар
29.09.2025 11:55 Відповісти
Тандир розчулено висякався
показати весь коментар
29.09.2025 12:02 Відповісти
П'яний за кермом, це злочинець/убивця!!! Аксіома життєва!
показати весь коментар
29.09.2025 12:47 Відповісти
 
 